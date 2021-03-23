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Евгений Гинер: решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды
Источник материала: Партизан
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение о расставании с Виктором Гончаренко, занимавшим пост главного тренера команды. На его место назначен экс-нападающий армейцев Ивица Олич.
- Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу.
Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, — цитирует Гинера официальный сайт ЦСКА.
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Евгений Гинер: решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение о расставании с Виктором Гончаренко, занимавшим пост главного тренера команды. На его место...
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