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Доллар рванул

23.03.2021 14:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро на Белорусской валютно-фондовой бирже, но сильно подорожал к российскому рублю, отбросив его на минимум за 49 дней.

Рост курсов доллара и евро не смог увеличить стоимость корзины валют, т. к. российский рубль подешевел сильнее. Валютная корзина подешевела на 0,06% до минимума за 40 дней.

Курс доллара подскочил на 0,0121 BYN до 2,6155 BYN/USD — максимума за 46 дней.

Доллар подорожал уже шестой раз за последние восемь торгов, но ровно неделю назад его курс находился на минимуме за 25 дней.

Курс евро улетел вверх сразу на 0,0202 BYN до 3,1157 BYN/EUR. Для евровалюты это максимальный уровень за последние 18 дней, но в минувшую среду стоимость евро была на минимуме за 55 дней.

Курс российского рубля рухнул на 0,0236 BYN до 3,4676 BYN/100 RUB — минимума за 49 дней.

Российский рубль уверенно дешевеет уже пятый раз подряд. Его стоимость за это время обвалилась на 0,0864 BYN.

Центробанк России

Средневзвешенный курс доллара к 11:30 на торгах Мосбиржи вырос на 75 копеек до 75,3585 российских рублей — максимума за полтора месяца.

Аналогичный курс евро подскочил почти на рубль до 89,62 российских рублей. Это максимальный уровень примерно за две недели.

К 13-00 российский рубль ускорил падение. Курс евро впервые с 1 марта превысил 90 рублей, а доллар пробил отметку 76 рублей (впервые с 4 февраля) на фоне распродажи облигаций федерального займа иностранными инвесторами, которая принимает панические масштабы.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро на Белорусской валютно-фондовой бирже, но сильно подорожал к российскому рублю, отбросив его на минимум за 49...
 
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