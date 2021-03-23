﻿ Зацепило: Лукашенко снова оправдывается за "золотое дно". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зацепило: Лукашенко снова оправдывается за "золотое дно"

23.03.2021 14:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

23 марта в Гатово Лукашенко заявил, что у него нет «золотого дна».



"Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна" , нет ничего - все это ложь, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе - государство. Мы произошли как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы"

Это он сказал на кожевенном заводе в поселке Гатово под Минском, передает Свабода.

Напомним, 8 марта в YouTube состоялась премьера фильма Степана Путило "Лукашенко. Золотое дно". В полуторачасовом видео речь идет о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и «подаренных» приближенными олигархами. 

Также описан автопарк, которым он пользуется, с машинами за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая и ретро-автомобили. 

Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка - несколько самолетов и вертолет.

Фильм набрал уже более 6 миллионов просмотров.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 марта в Гатово Лукашенко заявил, что у него нет «золотого дна».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: «У меня нет золотого дна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by