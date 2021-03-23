|
Зацепило: Лукашенко снова оправдывается за "золотое дно"
Источник материала: Партизан
23 марта в Гатово Лукашенко заявил, что у него нет «золотого дна».
"Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна" , нет ничего - все это ложь, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе - государство. Мы произошли как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы"
Это он сказал на кожевенном заводе в поселке Гатово под Минском, передает
Напомним, 8 марта в YouTube состоялась премьера фильма Степана Путило "Лукашенко. Золотое дно". В полуторачасовом видео речь идет о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и «подаренных» приближенными олигархами.
Также описан автопарк, которым он пользуется, с машинами за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая и ретро-автомобили.
Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка - несколько самолетов и вертолет.
Фильм набрал уже более 6 миллионов просмотров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 марта в Гатово Лукашенко заявил, что у него нет «золотого дна».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)