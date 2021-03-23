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Исследование: извержение Везувия убило людей в Помпеях за 15 минут

23.03.2021 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время извержения вулкана Везувий гигантские облака пепла и газов примерно за 15 минут убили две тысячи жителей города Помпеи. Об этом, как передает RTVi, написала газета Guardian со ссылкой на исследование ученых Университета Бари, Национального института геофизики и вулканологии (INGV) и Британской геологической службы в Эдинбурге.

Фото: pompeiisites.org

«Смертельное облако имело температуру больше 100 градусов и состояло из углекислого газа, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла», — отметил Роберто Исайя, старший научный сотрудник обсерватории Везувия. Облако поглотило Помпеи, и его жители буквально задохнулись на улицах и в домах.

Так называемый пирокластический поток из застывших кусков лавы, вулканического пепла и горячих газов обрушился на город всего через несколько минут после начала извержения.

«Те 15 минут в этом адском облаке, должно быть, были бесконечными. Жители и представить себе не могли, что происходит. Помпеи привыкли к землетрясениям, но не извержениям, поэтому они были застигнуты врасплох и убиты раскаленным облаком», — добавил Исайя.

Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, был впервые обнаружен в 1592 году, однако лишь в 1748 году начались раскопки. Город был погребен под лавой и пеплом 24 августа 79 года в результате извержения Везувия. Сейчас Помпеи — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — вторая по посещаемости достопримечательность Италии после Колизея.

Похороненный под лавой и пеплом город стал уникальным источником знаний об искусстве, культуре, социальном укладе и быте древнеримской цивилизации.

 
 
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Похороненный под лавой и пеплом город стал уникальным источником знаний об искусстве, культуре, социальном укладе и быте древнеримской цивилизации.
 
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