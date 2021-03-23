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Отсутствие техосмотра будут фиксировать и "невидимые экипажи" ГАИ

23.03.2021 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Помимо стационарных и мобильных камер, которые ловят нарушителей скоростного режима, устанавливать тех, кто не прошел ТО, будут и так называемые "невидимые экипажи" ГАИ, заявил в пресс-центре Sputnik Беларусь начальник ГАИ Минска Сергей Бабич.

В Беларуси водителям, не прошедшим техническое обслуживание автомобиля, начали приходить "письма счастья" с 1 марта. Новшества прописаны в новом Кодексе об административных правонарушениях.

"Камеры, которые фиксируют такие нарушения, не выбирают машины и тех, кто находится за рулем. Это касается как мобильных, так и стационарных камер. Они могут считывать информацию с регистрационного номера авто и в автоматическом режиме формировать постановления. Функцией обеспечены также "скрытые экипажи", которые оборудованы камерами", - пояснил Сергей Бабич.

Он констатирует, что в Беларуси появилась тенденция, когда водители умышленно затемняют, высветляют или загрязняют регистрационные знаки на автомобилях, чтобы не получать "письма счастья".

© Sputnik Youtube / Sputnik Belarus
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"Инспекция контролирует эти явления. Современная техника, фиксирующая нарушения в автоматическом режиме, может распознать даже стертые или забрызганные цифры на знаке. В последующем ГАИ привлекает таких водителей к административной ответственности", - сказал глава столичной Госавтоинспекции.

Статистики в ГАИ Минска о первых правонарушителях за отсутствие техосмотра нет, постановления направляет центр фиксации правонарушений.

Напомним, в 2021 году на дорогах города появились так называемые "невидимые экипажи". Они работают наравне с обычными патрульными автомобилями ГАИ, однако у этих служебных машин нет маячков и опознавательных знаков. Такие меры, отмечают инспекторы, нужны для лучшего контроля за дорожной обстановкой.

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Теги: Минск
 
 
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Инспекторы констатируют, что водители умышленно затемняют или загрязняют регистрационные знаки на автомобилях, чтобы не получать "письма счастья".
 
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