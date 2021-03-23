|
Звезда Instagram Кьяра Ферраньи родила ребенка
23.03.2021 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Итальянская инстадива и звезда street-style Кьяра Ферраньи стала мамой во второй раз: о счастливом событии блондинка рассказала в своем Instagram.
Бэби-бум среди знаменитостей поражает своим размахом: следом за
Fashion-блогер Кьяра Ферраньи стала мамой во второй раз: звезда Instagram поделилась трогательным снимком с ребенком и произвела настоящий фурор в сети.
Ферранья и ее муж-рэпер Fedez не стали скрывать имя и пол ребенка: у супругов родилась дочка Виттория.
Как упоминалось ранее, малышка – второй ребенок звездной пары: молодые родители уже воспитывают сына Лео.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звездный бэби-бум 2021 года набирает обороты: самый модный блогер Италии и ее муж-рэпер стали родителями во второй раз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)