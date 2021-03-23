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Звезда Instagram Кьяра Ферраньи родила ребенка

23.03.2021 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Итальянская инстадива и звезда street-style Кьяра Ферраньи стала мамой во второй раз: о счастливом событии блондинка рассказала в своем Instagram.

Бэби-бум среди знаменитостей поражает своим размахом: следом за сексуальной моделью Эмили Ратаковски и звездой Victoria’s Secret Карли Клосс о радостном событии сообщила самая модная итальянка, за которой следят более 20 миллионов фолловеров.

Fashion-блогер Кьяра Ферраньи стала мамой во второй раз: звезда Instagram поделилась трогательным снимком с ребенком и произвела настоящий фурор в сети.

Ферранья и ее муж-рэпер Fedez не стали скрывать имя и пол ребенка: у супругов родилась дочка Виттория.

Как упоминалось ранее, малышка – второй ребенок звездной пары: молодые родители уже воспитывают сына Лео.

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Звездный бэби-бум 2021 года набирает обороты: самый модный блогер Италии и ее муж-рэпер стали родителями во второй раз.
 
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