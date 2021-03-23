В Минске на торги выставлено девять новых квартир. Цена «квадрата» начинается с $972 по курсу

Источник материала: Onliner

В прошлом году Минский домостроительный комбинат достроил 11-этажную панельку для льготников на Партизанском проспекте, 71б. Вопреки ожиданиям, застройщику все-таки удалось сохранить девять квартир для коммерческой продажи. 27 апреля их выставляют на аукцион, в котором может поучаствовать каждый (главное, иметь в кармане 5000 рублей для внесения задатка). Начальная стоимость одного «квадрата» — от 2532 белорусских рублей (приблизительно $972). Подробную информацию публикует организатор торгов — Минский городской центр недвижимости.









Итак, за какие лоты предлагает побороться застройщик:

трехкомнатная квартира на первом этаже. Общая площадь — 94,8 кв. м, начальная цена — 240 000 рублей;

трехкомнатная квартира на втором этаже. Общая площадь — 94,8 кв. м, начальная цена — 246 000 рублей;

трехкомнатная квартира на четвертом этаже. Общая площадь — 94,5 кв. м, начальная цена — 277 239 рублей. К квартире прилагается машино-место в подземном паркинге;

трехкомнатная квартира на пятом этаже. Общая площадь — 94,7 кв. м, начальная цена — 245 000 рублей;

трехкомнатная квартира на шестом этаже. Общая площадь — 94,4 кв. м, начальная цена — 289 315 рублей. К квартире прилагается машино-место в подземном паркинге;

двухкомнатная квартира на первом этаже. Общая площадь — 65,4 кв. м, начальная цена — 232 057 рублей. К квартире прилагается машино-место в подземном паркинге;

двухкомнатная квартира на втором этаже. Общая площадь — 67,4 кв. м, начальная цена — 227 315 рублей. К квартире прилагается машино-место в подземном паркинге;

двухкомнатная квартира на втором этаже. Общая площадь — 64,1 кв. м, начальная цена — 221 491 рубль. К квартире прилагается машино-место в подземном паркинге;

двухкомнатная квартира на шестом этаже. Общая площадь — 63,5 кв. м, начальная цена — 214 548 рублей. К квартире прилагается машино-место в подземном паркинге.





Торги пройдут 27 апреля в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Шаг аукциона составит 5000 рублей. Если на квартиру будет претендовать всего один покупатель, он сможет приобрести жилье с увеличением первоначальной стоимости на 5%.