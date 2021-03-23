Восстание Android: приложения на смартфонах не запускаются

Источник материала: Onliner

Сегодня владельцы смартфонов на Android могли столкнуться со странным поведением своих устройств: приходят сообщения о закрытии приложений, сами приложения не открываются и отображают ошибки. Проблема носит массовый характер, сообщает Engadget.

Проблему вызывает приложение Android System WebView — оно нужно для загрузки веб-страниц прямо в приложениях. В свежем апдейте закралась некая ошибка, приводящая к серьезному сбою в работе Android.

Удаление Android System WebView возвращает все в норму. Google уже подтвердила, что проблема действительно кроется в этом приложении. Если ваш смартфон тоже пострадал, Google рекомендует зайти в Play Store и скачать последнее обновление для WebView.