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Восстание Android: приложения на смартфонах не запускаются

23.03.2021 15:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня владельцы смартфонов на Android могли столкнуться со странным поведением своих устройств: приходят сообщения о закрытии приложений, сами приложения не открываются и отображают ошибки. Проблема носит массовый характер, сообщает Engadget.

Проблему вызывает приложение Android System WebView — оно нужно для загрузки веб-страниц прямо в приложениях. В свежем апдейте закралась некая ошибка, приводящая к серьезному сбою в работе Android.

Удаление Android System WebView возвращает все в норму. Google уже подтвердила, что проблема действительно кроется в этом приложении. Если ваш смартфон тоже пострадал, Google рекомендует зайти в Play Store и скачать последнее обновление для WebView.

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Сегодня владельцы смартфонов на Android могли столкнуться со странным поведением своих устройств: приходят сообщения о закрытии приложений, сами приложения не...
 
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