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На Белорусской АЭС достроили второй реактор
Источник материала: Onliner
«Росатом» завершил сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС. Об этом
В ближайшие дни специалисты приступят к заполнению первого контура химически обессоленной водой и после получения соответствующих разрешений начнут гидравлические испытания, предшествующие физическому пуску энергоблока.
Белорусская АЭС, которая строится в Островце, имеет два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Первый энергоблок уже введен и находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации: его тестируют, включая и выключая почти каждую неделю. Минэнерго
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«Росатом» завершил сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте генподрядчика стройки. Процесс сборки включал...
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