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На Белорусской АЭС достроили второй реактор

23.03.2021 15:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Росатом» завершил сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте генподрядчика стройки. Процесс сборки включал установку внутрикорпусных элементов, загрузку в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС), установку блока защитных труб и верхнего блока — крышки реактора.

В ближайшие дни специалисты приступят к заполнению первого контура химически обессоленной водой и после получения соответствующих разрешений начнут гидравлические испытания, предшествующие физическому пуску энергоблока.

Белорусская АЭС, которая строится в Островце, имеет два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Первый энергоблок уже введен и находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации: его тестируют, включая и выключая почти каждую неделю. Минэнерго заверяет, что все включения и отключения соответствуют плану.

 
 
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«Росатом» завершил сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте генподрядчика стройки. Процесс сборки включал...
 
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