На Белорусской АЭС достроили второй реактор

Источник материала: Onliner

«Росатом» завершил сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте генподрядчика стройки. Процесс сборки включал установку внутрикорпусных элементов, загрузку в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС), установку блока защитных труб и верхнего блока — крышки реактора.

В ближайшие дни специалисты приступят к заполнению первого контура химически обессоленной водой и после получения соответствующих разрешений начнут гидравлические испытания, предшествующие физическому пуску энергоблока.

Белорусская АЭС, которая строится в Островце, имеет два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Первый энергоблок уже введен и находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации: его тестируют, включая и выключая почти каждую неделю. Минэнерго заверяет , что все включения и отключения соответствуют плану.