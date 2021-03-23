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Лукашенко о повышении пенсионного возраста: «Я сам скоро буду пенсионером»

23.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правитель пообещал до 80 лет не сидеть на своем посту — потому что на самолет будет тяжело взбираться.

Лукашенко о повышении пенсионного возраста: «Я сам скоро буду пенсионером»

Фото пресс-службы президента

Александр Лукашенко во время посещения предприятия в Гатово прокомментировал возможное повышение пенсионного возраста. О

н заявил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется.

— Все решения приняты. В этом направлении будем действовать, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Правитель отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст и, например, с 50 лет:

— Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети. Ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю 3−5 лет.

В качестве примера он предложил себя:

— Вы меня поймите. Я из простых людей, простой семьи. У меня мать была дояркой, и я знаю, что такое эта жизнь. И сам 10 лет коров доил. Но мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Кто его знает, как еще сложится жизнь наших детей. Вот в чем проблема, а не потому, что мы хотим с вас там сорвать какие-то деньги, — подчеркнул Лукашенко и решил пококетничать: —Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках, — пошутил он.

Примечательно, что Александр Лукашенко уже достиг пенсионного возраста. Ему сейчас 66 лет, в том время как в текущем году пенсионный возраст для мужчин в Беларуси составляет 62 года.

Лукашенко: «У меня нет золотого дна»

 
 
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Правитель пообещал до 80 лет не сидеть на своем посту — потому что на самолет будет тяжело взбираться.
 
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