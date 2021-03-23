Пинское дело. Полностью вину не признал никто

В суде Московского района Бреста 23 марта начался процесс по «пинскому делу». Обвиняемые — 14 жителей Пинска, 13 из них находятся под стражей, один — под домашним арестом. Всех обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК РБ), которые произошли в ночь на 10 августа 2020 года. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы. Полностью вину не признал никто.





Катерина Рогащук, сестра одного из подсудимых Вячеслава Рогащука, взяла отпуск, чтобы ездить на суд к брату. На первое заседание также приехали жена Вячеслава и его мама.

«Мы очень хотим его, наконец, увидеть, ведь не встречались с августа прошлого года, как задержали, — рассказала Катерина перед судом корреспонденту Naviny.by. — Со слов адвоката мы знаем, что брат похудел на 10 килограммов. Главное не плакать, мы об этом твердо договорились между собой. Это будет не просто, конечно».

Катерина говорит, что родственники обвиняемых по «пинскому делу» очень благодарны брестчанам, которые бесплатно расселили их по квартирам. Говорят, каждый день по 200 километров между Пинском и областным центром ведь не наездишься.

А судьи кто и почему в Бресте

О «пинском деле», со слов родственников, известно, что в нем 22 тома. Судить пинчан должны были в Пинске, но в райцентре, говорят родственники обвиняемых, не нашлось судьи, который бы согласился вести этот процесс. В отдельных случаях с согласия сторон (обвинения и защиты) Уголовно-процессуальный кодекс допускает передачу дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд.

Судебный процесс ведет Евгений Бреган, который до назначения 15 июня прошлого года заместителем председателя суда и судьей Московского района Бреста занимал должность судьи Барановичского района и города Барановичей. В Барановичах он вынес ряд приговоров , которые правозащитники считают политически мотивированными.

В Бресте именно Бреган отправил в колонию политзаключенных Александра Бабича и Михаила Шабалюка, обвинявшихся в сопротивлении сотруднику милиции (ст. 363 УК). Бабич получил три с половиной года, Шаблюк — три года.

Бреган также вынес приговор — два года «домашней химии» — по ст. 188 УК (клевета) 28-летнему брестчанину Максиму Смирнову за репост информации о командире отряда ОМОН УВД Брестского облисполкома Максиме Миховиче.

Кто такие обвиняемые и что они совершили

К уголовной ответственности привлечено больше пинчан, чем сегодня оказалось на скамье подсудимых. Начальник управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Конопляник сообщал ранее государственным СМИ о том, что в суд передано в суд более 30 уголовных дел — хулиганство, надругательство над госсимволикой, насильственные действия.

Из 14 фамилий в списке обвиняемых на информационном стенде суда одна женская — Елена Мовшук. Ее муж Сергей Мовшук также проходит по делу, но находится под домашним арестом, поэтому в зале суда сидит не в клетке.



Сергей Мовшук

Фигурантами «пинского дела» также являются Григорий Гунько, Сергей Леженко, Вячеслав Рогащук, Вячеслав Шелемет, Роман Багновец, Олег Рубец, Александр Терешко, Артур Халимончик, Даниил Богнат, Станислав Михайлов, Дэвид Мостицкий, Игорь Соловей.

Все обвиняемые по этому делу признаны политзаключенными.

По данным присутствовавших на процессе (журналистов Naviny.by, несмотря на письменную аккредитацию, в зал не пустили), Игорь Соловей и Даниил Богнат вину не признали, остальные обвиняемые признали вину частично.

Самый молодой из обвиняемых — Олег Рубец, которому в феврале 2021 года исполнилось 19 лет. Остальным подсудимым от 20 до 46 лет. Судимость имеет Александр Терешко — за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. У большинства подсудимых среднее или средне специальное образование и рабочие профессии.





Всем вменяется преступление по ч. 2 ст. 293 УК — участие в массовых беспорядках, выразившихся в непосредственном совершении насилия над личностью, погромах, уничтожении имущества.

В списке пострадавших от действий пинчан более ста (!!!) сотрудников милиции. У семи сотрудников ОВД — менее тяжкие телесные повреждения (переломы пальцев рук и пальцев ног, плюсневой кости ноги), у остальных — легкие, не повлекшие утраты здоровья или стойкой утраты трудоспособности (ссадины, гематомы, ушибленные раны, есть выбитые зубы).

Обвиняемые решили давать показания после допроса потерпевших и свидетелей.

Как рассказали Naviny.by родственники обвиняемых, вечером 9 августа многие пинчане пришли на свои участки для голосования, чтобы узнать результаты. Но участковые комиссии отказывались предоставлять цифры, заявляя, что результаты надо спрашивать в горисполкоме. Так люди стали стекаться в центр города.

Сразу несколько человек говорили Naviny.by, что по сути, пинчан вынудили туда прийти. Около городской администрации люди стояли несколько часов, ждали, что им скажут. Когда к местным силовикам приехало подкрепление, горожан начали брать в кольцо. Люди пытались вырваться и защищались от вооруженных силовиков.

Был момент, когда горожане вынудили силовиков отступить. В таком масштабе подобного не случилось в Беларуси в трагическую ночь с 9 на 10 августа больше нигде.

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Продолжения у этого столкновения не было. Никто не захватывал горисполком, не ломал двери и не бил окна. Вырвавшись из окружения, пинчане просто разошлись по домам.

А на следующий день многие из тех, кто в накануне ночью был замечен в противостоянии у городской администрации, были задержаны.





В обвинении указывается, например, что Артур Халимончик ударом ноги бросил пластиковую бутылку в построение сотрудников ОВД, два раза ударил палкой по сотрудникам ОВД и бросил в них палку.

Григорий Гунько «нанес не менее одного удара в щит», «не менее двух раз вырвал с клумбы цветы с корневой системой и грунтом, изготовив орудия преступления», и бросил их в построение сотрудников ОВД. Также ему вменяется, что он бросил в милиционеров неустановленный предмет и мусорку.

Вячеслава Рогащука обвиняют в том, что он один раз бросил в сотрудников какой-то предмет, не менее пяти раз ударил их палкой и пытался выломать урну.

Елена Мовшук, согласно обвинению, ударила два раза по щитам, затем выломала кол для подвязки деревьев и ударила им сотрудников милиции пять раз, потом еще один раз другой палкой.

Олег Рубец, по версии обвинения, бросил в построение сотрудников ОВД не менее одного раза горсть земли с клумбы и один раз камень.

Остальным фигурантам «пинского дела» вменяются схожие действия.

Отметим, что некоторые из предметов, которые в ту ночь полетели в сторону силовиков, были строительным мусором — в августе около горисполкома шел ремонт. Специально ли строительный мусор не был убран или это типичная халатность, остается догадываться.

Посчитали каждый сорванный цветок

Согласно версии обвинения, обвиняемые нанесли ущерб ОВД в размере около 19 тысяч рублей.

Повреждение милицейского уазика оценили более чем в полторы тысячи рублей. В обвинении фигурирует «повреждение или уничтожение» 11 металлических (по 145 рублей 33 копейки) и семи пластиковых щитов (по 54 рубля 7 копеек), 18 шлемов по 140 рублей 4 копейки, десяти бронежилетов (от 79 до 592,5 рубля).

Среди поврежденных предметов в обвинении также фигурируют резиновые палки, ручные браслеты, 17 газовых баллончиков, электромегафон и кобура от пистолета, а также шильда «Пинский исполнительный комитет» (оценена в 140 рублей).

А что же погромы? Согласно обвинению, уничтожены 13 металлических урн по 34 рубля 20 копеек за штуку, шесть сигнальных столбиков, четыре туи, 30 петуний и растений других видов. Больше всего пострадали растения бархатцы — обвиняемым вменяется уничтожение 110 таких цветков.

Общая сумма на ликвидацию последствий ночного столкновения оценена в 407,5 рубля, а трудозатраты на это — почти в 970 рублей. Всего КУП ЖКХ Пинска оценил ущерб в 2906 рублей 54 копейки.

Еще обвиняемым вменяется повреждение окна в жилом доме (ущерб 10 рублей 32 копейки) и повреждение мобильного телефона «Самсунг» сотрудника милиции, которому ремонт обошелся в 585 рублей.