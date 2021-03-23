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За пять лет смертность от туберкулеза в Беларуси снизилась почти на 74%

23.03.2021 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За последние пять лет в Беларуси смертность от туберкулеза снизилась почти на 74%, а доля успешного лечения выросла больше чем на треть, сообщил директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич.

За пять лет смертность от туберкулеза в Беларуси снизилась почти на 74%
Фото: pixabay.com

По его словам, за пятилетку смертность от туберкулеза снизилась на 73,9% — с 4,6 до 1,2 случая на 100 тысяч населения. Заболеваемость снизилась на 59,2% (с 39,9 до 16,3 случая на 100 тысяч). Доля успешного лечения туберкулеза за эти годы увеличилась на 36,2% — с 55,8 до 76%, передает БелаПАН.

«За пять лет было потрачено свыше 120 млн рублей на закупку противотуберкулезных лекарственных средств, расходных материалов, необходимого для борьбы с туберкулезом оборудования. Все индикаторы госпрограммы были выполнены и перевыполнены», — отметил профессор.

Гуревич констатировал, что наряду со снижением заболеваемости в минувшем году наблюдались и другие положительные тенденции. Так, пролеченных пациентов-детей было всего 11, в 2019 году — 23. На 20% сократилось количество заболевших туберкулезом медработников. Уменьшилось число пациентов с мультирезистентным туберкулезом — за год 665 человек, что на 190 меньше, чем годом ранее.

Сейчас на учете в противотуберкулезных организациях страны состоит 2078 человек. Десять лет назад их было более 12 тысяч, подчеркнул Гуревич.

 
 
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За последние пять лет в Беларуси смертность от туберкулеза снизилась почти на 74%, а доля успешного лечения выросла больше чем на треть, сообщил директор РНПЦ...
 
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