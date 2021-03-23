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Медики выяснили, как скорость употребления пищи влияет на продолжительность жизни

23.03.2021 15:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики выяснили, как скорость употребления пищи влияет на продолжительность жизни

  • 23.03.2021, 15:17
Медики выяснили, как скорость употребления пищи влияет на продолжительность жизни

Исследование провели в Японии.

Японские ученые нашли связь между скоростью употребления пищи и долгой жизнью. Им удалось узнать, как скорость употребления пищи может повлиять на долголетие. В исследовании приняли участие добровольцы с диабетом второго типа. Всех участников сразу же разделили на три группы в зависимости от скорости поедания, пишет lenta.ua.

В результате проведенного исследования удалось выяснить, что более медленное поглощение блюд тормозит процесс развития ожирения. Участники эксперимента, которые ели медленно и старались тщательно пережевывать пищу, реже страдали от избыточного веса, чем те, кто съедал свою порцию быстро.

Известно, что маленькие кусочки пищи, которые попадают в желудок человека, перевариваются и распадаются на микроэлементы намного быстрее. Организм тратит меньше времени на переработку того, что оказалось в организме.

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