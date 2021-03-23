Источник материала: Хартия'97

Новый способ разбомбить Воронеж 1 Илья Барабанов

23.03.2021, 15:06

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Российская пропаганда придумала «гениальную» инициативу.

С российским ТВ лучше не связываться, но мне тут попался на глаза фрагмент воскресной передачи Соловьева, где он обсуждал с Симоньян новые российские контрсанкции.

Так вот главред RT придумала «гениальную» инициативу: маркировать российские товары, если они произведены западными компаниями. Покупаете вы в магазине пиво «Балтика», а на нем крупно написано, что его разливает вражеский концерн «Карлсберг» из страны, которая ввела против России санкции. Или решили купить молочку «Домик в деревне», знайте, что ее враги из PepsiCo изготовили. Пусть заводы в России, сотрудники российские, сырье российское, налоги тут платятся. Нашли новый способ разбомбить Воронеж и утверждают, что это обеспечит безопасность российских граждан.

Но самое смешное, что отдельно они все прошлись по конфетам «Мишка на севере». Соловьев даже пообещал сослать мишку на север. А знаете, чем «Мишка» провинился? Оказывается, с 2006 по 2015 год кондитерская фабрика имени Крупской принадлежала норвежскому концерну Orkla. Но посмотрев, видимо, куда движется Россиюшка, шесть лет назад норвежцы все свои российские активы продали. «Мишку на севере» теперь производит фирма из Старого Оскола. Но Симоньян с Соловьевым новостей не читают, все мысли только о цифровом суверенитете, вот и бомбят «Мишку», а потом этот шизоидный бред еще вырезают из передач и короткими роликами в своих telegram-каналах рекламируют.

А у пиарщиков старооскольской фирмы «Славянка», если только там такие имеются, был, наверное, черный понедельник. Попали под лошадь на ровном месте.

Илья Барабанов, «Фейсбук»

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