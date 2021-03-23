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Видеофакт: Как в Конго задерживали белорусского бизнесмена Зингмана

23.03.2021 15:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Как в Конго задерживали белорусского бизнесмена Зингмана

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  • 23.03.2021, 15:02
  • 3,244
Видеофакт: Как в Конго задерживали белорусского бизнесмена Зингмана

Прорежимный делец даже потерял обувь.

Сегодня стало известно о задержании одного из «кошельков» Лукашенко, почетного консула Беларуси в Зимбабве, бизнесмена Александра Зингмана. Его задержали в аэропорту города Лубумбаши в Конго (ДКР).

Бизнесмен Зингман мог курировать поставки оружия в Зимбабве и Замбию.

Отметим, что зимбабвийское направление в Беларуси курирует Сергей Шейман. Именно с ним дружит бизнесмен Александр Зингман. Также бизнесмен известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске. Офис Зингмана находится в здании, принадлежащем управделами Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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