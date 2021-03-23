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Видеофакт: Как в Конго задерживали белорусского бизнесмена Зингмана
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Как в Конго задерживали белорусского бизнесмена Зингмана
Прорежимный делец даже потерял обувь.
Сегодня стало известно о задержании одного из «кошельков» Лукашенко, почетного консула Беларуси в Зимбабве, бизнесмена Александра Зингмана. Его задержали в аэропорту города Лубумбаши в Конго (ДКР).
Бизнесмен Зингман мог курировать поставки оружия в Зимбабве и Замбию.
Отметим, что зимбабвийское направление в Беларуси курирует Сергей Шейман. Именно с ним дружит бизнесмен Александр Зингман. Также бизнесмен известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске. Офис Зингмана находится в здании, принадлежащем управделами Лукашенко.
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Прорежимный делец даже потерял обувь.
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