"Неимоверная цифра": СК рассказал о количестве возбужденных дел "за протесты"









передает «Минск-Новости». Об этом заявил 23 марта журналистам начальник УСК по Минску Сергей Паско,«Минск-Новости».





— Запрос о выдаче Путило, Протасевича, Мотолько и других уже направлен. В настоящее время нами подготовлены все необходимые документы. Ждем ответа, — рассказал он.





По его словам, с августа 2020 г. в Минске было возбуждено 935 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, проходившими в столице. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого.





Только за два месяца текущего года уголовные дела о массовых беспорядках составили 10 % от общего количества возбужденных дел.





— Это неимоверная цифра, неимоверный процент. Республика в таких условиях еще никогда не жила, и надеюсь, что жить не будет, — подчеркнул представитель СК





Он сообщил, что в ходе расследования дел выявляются причины, которые способствовали массовым беспорядкам.





— В том числе выявляются источники финансирования, — заявил он. — В ходе производства по уголовным делам установлено значительное количество фактов, когда штрафы по административным правонарушениям оплачивались деньгами, которые были вовлечены в "преступный" оборот.





Он обратил внимание, что таким деньгам будет придан определенный процессуальный статус и с виновных в административных правонарушениях будет повторно взыскан штраф.





— Мы продолжаем расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния, — сообщил С. Паско.





Он добавил, что в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела. Эти люди сейчас находятся под стражей. Они принимали участие в "массовых беспорядках" по идеологическим соображениям и, по словам С. Паско, решали свои узко направленные цели.





— Деятельность этой "преступной" организации носила международный характер, — утверждает начальник УСК по Минску. — Были привлечены анархические движения Украины и России.







