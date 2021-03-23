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Как будут выглядеть белорусские олимпийцы в Токио – фото

23.03.2021 15:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Форма разработана и изготовлена на белорусском предприятии "Соло-Пинск", которое со спортивными командами сотрудничает уже семь лет. Однако на уровень олимпийской сборной пинчане вышли впервые.

Ранее белорусскую команду экипировали исключительно иностранные производители.

Пинские дизайнеры постарались учесть пожелания самих атлетов, а также современные тенденции в мире моды и сделать одежду удобной и красивой. Оцените сами, что у них получилось — смотрите кадры, сделанные на презентации в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club Arena.

 
 
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Национальный олимпийский комитет Беларуси представил спортивную форму для белорусских олимпийцев, которые поедут на Игры в Токио.
 
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