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Снова очереди: несколько литовских пунктов пропуска приостановили работу
23.03.2021 15:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. В четырех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью временно прекращено оформление, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
В частности, речь идет о таких пунктах, как "Мядининкай", "Лаворишкес", "Райгардас", "Шальчининкай". С белорусской стороны это пункты пропуска "Каменный Лог", "Котловка", "Привалка", "Бенякони".
Как сообщает погранведомство Беларуси, приостановка оформления документов связана со сбоем в системе передачи данных. Потому водителям, по возможности, нужно учитывать этот фактор при планировании поездок в Литву.
О возобновлении работы пропускных пунктов на белорусско-литовской границе можно оперативно узнать на сайте Госпогранкомитета.
Трудности не закончатся
В ближайшее время ситуация с очередями на белорусско-литовской границе серьезно не изменится. В ГПК сообщали о том, что будет снижены пропускная способность пункта "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог"). По оценкам специалистов, она снизится на 50%, а очереди из грузовиков увеличатся как минимум вдвое.
Ремонтные работы в пункте пропуска проводятся с 22 марта. Соответственно, сокращено количество полос для передвижения транспорта.
Завершить ремонтные работы планируется только во втором квартале 2023 года.
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Сообщается о сбое в системе передачи данных; водителям, планирующим поездку в Литву, рекомендуют учитывать эту информацию при выборе пунктов пропуска.
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