Снова очереди: несколько литовских пунктов пропуска приостановили работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. В четырех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью временно прекращено оформление, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

В частности, речь идет о таких пунктах, как "Мядининкай", "Лаворишкес", "Райгардас", "Шальчининкай". С белорусской стороны это пункты пропуска "Каменный Лог", "Котловка", "Привалка", "Бенякони".

Как сообщает погранведомство Беларуси, приостановка оформления документов связана со сбоем в системе передачи данных. Потому водителям, по возможности, нужно учитывать этот фактор при планировании поездок в Литву.

О возобновлении работы пропускных пунктов на белорусско-литовской границе можно оперативно узнать на сайте Госпогранкомитета.

Трудности не закончатся

В ближайшее время ситуация с очередями на белорусско-литовской границе серьезно не изменится. В ГПК сообщали о том, что будет снижены пропускная способность пункта "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог"). По оценкам специалистов, она снизится на 50%, а очереди из грузовиков увеличатся как минимум вдвое.

Ремонтные работы в пункте пропуска проводятся с 22 марта. Соответственно, сокращено количество полос для передвижения транспорта.

Завершить ремонтные работы планируется только во втором квартале 2023 года.