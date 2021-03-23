Источник материала: Sputnik Беларусь

На полигоне "Осиповичский" началась активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения. В учениях принимают участие Силы специальных операций вооруженных сил Беларуси и Воздушно-десантных войск России.

После прибытия российских десантников в Беларусь, участники учений отработали совместные действия: оборону и наступления днем и ночью, а также проведение тренировки по погрузке, подготовке и проведению практического десантирования.

От российской стороны в учении принимает участие около 90 военнослужащих. От вооруженных сил Беларуси задействовано более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники.

Тактическое учение проходит с 15 по 27 марта.

Смотрите на видео, что происходило на полигоне в день старта активной фазы учений.

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