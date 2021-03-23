Прав лишились за время протестов 150 водителей - ГАИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. За время протестов в Беларуси, которые начались после выборов президента страны 9 августа 2020 года, водительских удостоверений лишились 150 человек, сообщил начальник ГАИ Минска Сергей Бабич в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

Около 200 водителей, по словам Бабича, были привлечены к ответственности за умышленное блокирование дорог, 377 – за подачу необоснованных звуковых сигналов, 385 – за подачу гудков, повлекших создание аварийной обстановки.

© Sputnik Максим Богданович Начальник ГАИ Минска Сергей Бабич

Он напомнил, что в новый КоАП внесены и размеры штрафов за такие нарушения. За подачу звукового сигнала при проведения несанкционированных массовых мероприятий штраф – до 10 базовых величин с лишением прав до 1 года или без лишения; за блокирование проезжей части – от 6 до 50 базовых с лишением прав до 2 лет или без лишения.

"Попрошу водителей не прибегать к таким необдуманным поступкам. Дорога – не место для выражения своей гражданской позиции", - сказал Сергей Бабич.

По словам начальника столичной ГАИ, инспекторы всегда предупреждают водителей о необходимости находиться в правовом поле. Он отметил, что в ближайшее время в Минске возможно проведение несанкционированных массовых мероприятий, связанных с проведением оппозицией Дня воли .

"Столичная ГАИ готова к предотвращению возможных массовых беспорядков на дорогах 25 марта", - заключил Бабич.

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