|
Прав лишились за время протестов 150 водителей - ГАИ
23.03.2021 15:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. За время протестов в Беларуси, которые начались после выборов президента страны 9 августа 2020 года, водительских удостоверений лишились 150 человек, сообщил начальник ГАИ Минска Сергей Бабич в
Около 200 водителей, по словам Бабича, были привлечены к ответственности за умышленное блокирование дорог, 377 – за подачу необоснованных звуковых сигналов, 385 – за подачу гудков, повлекших создание аварийной обстановки.
© Sputnik Максим Богданович
Начальник ГАИ Минска Сергей Бабич
Он напомнил, что в новый КоАП внесены и размеры штрафов за такие нарушения. За подачу звукового сигнала при проведения несанкционированных массовых мероприятий штраф – до 10 базовых величин с лишением прав до 1 года или без лишения; за блокирование проезжей части – от 6 до 50 базовых с лишением прав до 2 лет или без лишения.
"Попрошу водителей не прибегать к таким необдуманным поступкам. Дорога – не место для выражения своей гражданской позиции", - сказал Сергей Бабич.
По словам начальника столичной ГАИ, инспекторы всегда предупреждают водителей о необходимости находиться в правовом поле. Он отметил, что в ближайшее время в Минске возможно проведение несанкционированных массовых мероприятий, связанных с
"Столичная ГАИ готова к предотвращению возможных массовых беспорядков на дорогах 25 марта", - заключил Бабич.
Полную версию пресс-конференции смотрите на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общее число тех, кто умышленно блокировал дороги и подавал звуковые сигналы, составило более одной тысячи человек – они привлечены к "административке".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)