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Выход Литвы из БРЭЛЛ оставит цены на электричество без страховки ― эксперт
23.03.2021 15:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Игорь Зарембо
"По факту энергорынок стран северной Европы достаточно волатильный, здесь очень многое зависит от выработки электроэнергии на ГЭС и возобновляемых источников, в первую очередь ветряной генерации. И когда мы видим резкие колебания в возобновляемой энергетике или в загрузке ГЭС, это приводит обычно к очень серьезному изменению цен", — рассказал Кондратьев.
Привязка к этому рынку для стран Балтии означает привязку к волатильным ценам. Однако потребители стран северной Европы – Дании, Швеции, Финляндии ― могут достаточно спокойно переносить эти колебания цен, потому что их уровень зарплат несколько выше, и для них это меньшая проблема, чем, к примеру, для стран Балтии, где изменение цен на 6-10% за неделю чувствительно для потребителей, отметил Кондратьев.
"В этом плане возможность импорта энергии из России и Беларуси долгое время выступала страховочным механизмом, потому что цены на российском рынке изменяются слабо от недели к неделе, являются предсказуемыми и при этом эти цены устойчиво ниже цен на рынке северной Европы. Соответственно, всегда была возможность для балансировки", ― добавил Кондратьев.
При выходе Литвы из БРЭЛЛ такого уже не будет, цены станут более волатильными, в частности, в Литве они могут оказаться еще выше, чем цены в странах северной Европы, полагает эксперт.
"Это решение о выходе не принято официально, нет четкого юридически обязывающего плана или договоренности по выходу из энергосистемы БРЭЛЛ , но тем не менее даже сами обсуждения формируют негативный фон и для потребителей, и для бизнеса", ― отметил Кондратьев.
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Импорт энергии из России и Беларуси долгое время выступал страховым механизмом для стабильности цен на электричество; с выходом Литвы из БРЭЛЛ они станут более...
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