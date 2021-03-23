ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выход Литвы из БРЭЛЛ оставит цены на электричество без страховки ― эксперт

23.03.2021 15:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кондратьев: как выход Литвы из БРЭЛЛ изменит цены на электроэнергию
Нынешние колебания цен на электроэнергию, к примеру, такие, как на минувшей неделе наблюдались в Литве после увеличения энергопотока из России, эксперт назвал  краткосрочными. Они показывают, что возможность получать импортную электроэнергию из разных источников дает преимущество для экономики, отметил Кондратьев. 
© Sputnik / Игорь Зарембо
Минэнерго рассчитывает, что белорусы будут потреблять больше электроэнергии

"По факту энергорынок стран северной Европы достаточно волатильный, здесь очень многое зависит от выработки электроэнергии на ГЭС и возобновляемых источников, в первую очередь ветряной генерации. И когда мы видим резкие колебания в возобновляемой энергетике или в загрузке ГЭС, это приводит обычно к очень серьезному изменению цен", — рассказал Кондратьев.

Привязка к этому рынку для стран Балтии означает привязку к волатильным ценам. Однако потребители стран северной Европы – Дании, Швеции, Финляндии ― могут достаточно спокойно переносить эти колебания цен, потому что их уровень зарплат несколько выше, и для них это меньшая проблема, чем, к примеру, для стран Балтии, где изменение цен на 6-10% за неделю чувствительно для потребителей, отметил Кондратьев.

"В этом плане возможность импорта энергии из России и Беларуси долгое время выступала страховочным механизмом, потому что цены на российском рынке изменяются слабо от недели к неделе, являются  предсказуемыми и при этом эти цены устойчиво ниже цен на рынке северной Европы. Соответственно, всегда была возможность  для балансировки", ― добавил Кондратьев.

При выходе Литвы из БРЭЛЛ такого уже не будет, цены станут более волатильными, в частности, в Литве они могут оказаться еще выше, чем цены в странах северной Европы, полагает эксперт.

"Это решение о выходе не принято официально, нет четкого юридически обязывающего плана или договоренности по выходу из энергосистемы БРЭЛЛ , но тем не менее даже сами обсуждения формируют негативный фон и для потребителей, и для бизнеса", ― отметил Кондратьев.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Импорт энергии из России и Беларуси долгое время выступал страховым механизмом для стабильности цен на электричество; с выходом Литвы из БРЭЛЛ они станут более...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинское дело. Полностью вину не признал никто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by