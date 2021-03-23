Выход Литвы из БРЭЛЛ оставит цены на электричество без страховки ― эксперт

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кондратьев: как выход Литвы из БРЭЛЛ изменит цены на электроэнергию

Нынешние колебания цен на электроэнергию, к примеру, такие, как на минувшей неделе наблюдались в Литве после увеличения энергопотока из России, эксперт назвал краткосрочными. Они показывают, что возможность получать импортную электроэнергию из разных источников дает преимущество для экономики, отметил Кондратьев.

"По факту энергорынок стран северной Европы достаточно волатильный, здесь очень многое зависит от выработки электроэнергии на ГЭС и возобновляемых источников, в первую очередь ветряной генерации. И когда мы видим резкие колебания в возобновляемой энергетике или в загрузке ГЭС, это приводит обычно к очень серьезному изменению цен", — рассказал Кондратьев.

Привязка к этому рынку для стран Балтии означает привязку к волатильным ценам. Однако потребители стран северной Европы – Дании, Швеции, Финляндии ― могут достаточно спокойно переносить эти колебания цен, потому что их уровень зарплат несколько выше, и для них это меньшая проблема, чем, к примеру, для стран Балтии, где изменение цен на 6-10% за неделю чувствительно для потребителей, отметил Кондратьев.

"В этом плане возможность импорта энергии из России и Беларуси долгое время выступала страховочным механизмом, потому что цены на российском рынке изменяются слабо от недели к неделе, являются предсказуемыми и при этом эти цены устойчиво ниже цен на рынке северной Европы. Соответственно, всегда была возможность для балансировки", ― добавил Кондратьев.

При выходе Литвы из БРЭЛЛ такого уже не будет, цены станут более волатильными, в частности, в Литве они могут оказаться еще выше, чем цены в странах северной Европы, полагает эксперт.

"Это решение о выходе не принято официально, нет четкого юридически обязывающего плана или договоренности по выходу из энергосистемы БРЭЛЛ , но тем не менее даже сами обсуждения формируют негативный фон и для потребителей, и для бизнеса", ― отметил Кондратьев.

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