У Flo миллион платных подписчиков

Источник материала: Tut.by

У белорусского приложения для женского здоровья Flo один миллион платных подписчиков. Об этом в линкедине сообщил сооснователь Flo Юрий Гурский, пишет dev.by .





Его брат Дмитрий Гурский также в линкедине написал , что категории Health&Fitness «есть не более 3−4 приложений с аналогичным количеством подписчиков».

Сейчас пользователям Flo доступно несколько вариантов подписки. Например, стоимость ежемесячной подписки составляет 9,99 доллара, годовой — 49.99 доллара. Между тем осенью прошлого года Flo сделала навсегда бесплатной премиум-версию приложения для белорусок.

По данным аналитической платформы Sensor Tower, по итогам февраля выручка Flo превысила 3 миллиона долларов. За январь-февраль она составила более 6,5 миллиона долларов и выросла почти на 50% относительно аналогичного периода 2020 года.

За прошлый год Flo стало самым скачиваемым приложением для iPad и iPhone в категории Health&Fitness по всему миру. У приложения 165 миллионов загрузок и 38 миллионов активных пользователей в месяц.