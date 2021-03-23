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У Flo миллион платных подписчиков

23.03.2021 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У белорусского приложения для женского здоровья Flo один миллион платных подписчиков. Об этом в линкедине сообщил сооснователь Flo Юрий Гурский, пишет dev.by.


Его брат Дмитрий Гурский также в линкедине написал, что категории Health&Fitness «есть не более 3−4 приложений с аналогичным количеством подписчиков».

Сейчас пользователям Flo доступно несколько вариантов подписки. Например, стоимость ежемесячной подписки составляет 9,99 доллара, годовой — 49.99 доллара. Между тем осенью прошлого года Flo сделала навсегда бесплатной премиум-версию приложения для белорусок.

По данным аналитической платформы Sensor Tower, по итогам февраля выручка Flo превысила 3 миллиона долларов. За январь-февраль она составила более 6,5 миллиона долларов и выросла почти на 50% относительно аналогичного периода 2020 года.

За прошлый год Flo стало самым скачиваемым приложением для iPad и iPhone в категории Health&Fitness по всему миру. У приложения 165 миллионов загрузок и 38 миллионов активных пользователей в месяц.

 
 
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Осенью прошлого года Flo сделала навсегда бесплатной премиум-версию приложения для белорусок.
 
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