Самая старая деревянная статуя оказалась еще древнее

Источник материала: Tut.by

Российские и немецкие ученые пришли к выводу, что Шигирский идол — старейшая в мире деревянная статуя, найденная на Урале в 1890 году — еще древнее, чем предполагали. Об этом пишет Naked Science .



Голова Шигирского идола. Фото: www.sciencealert.com

Работа опубликована в Quaternary International. Большой Шигирский идол нашли в 1890 году на Среднем Урале, в торфяном болоте Шигирь, во время разработки и добычи золота в районе современного Кировграда. Сегодня он хранится в Свердловском областном краеведческом музее в Екатеринбурге. Кислая, антимикробная болотная среда хорошо сохранила статую. Идол представляет собой антропоморфную фигуру, вырезанную из цельного расколотого бревна лиственницы. Известно, что обработку проводили по свежесрубленному стволу при помощи каменных инструментов.

Большой Шигирский идол. Фото: Википедия

Долгое время специалисты вели дискуссию о возрасте статуи. В 1990-х первые приблизительные радиоуглеродные датировки показали, что идолу около 9750 лет. А затем, в 2018-м, другие исследователи выяснили, что идол еще старше — и ему порядка 11 600 лет. Три члена той же команды ученых — из Геттингенского университета (Германия), Института археологии РАН и Свердловского областного краеведческого музея (Россия) — решили повторно проанализировать результаты множественного радиоуглеродного датирования. И выводы удивили их самих: Шигирский идол оказался еще старше.



Прорисовка Шигирского идола В. Я. Толмачевым, 1916 год. Фото: Википедия

Возраст дерева, из которого он сделан, составляет около 12 250 лет. То есть скульптуру вырезали в конце последнего ледникового периода — в начале голоцена, в эпоху сильных климатических изменений. «Пейзаж изменился, и искусство — узоры и фигуры животных, нарисованные в пещерах и высеченные в скалах — тоже поменялось. Возможно, это был способ помочь людям справиться со сложными изменениями среды», — объяснил руководитель исследования Томас Тербергер из Геттингенского университета.

По мнению ученых, резная статуя такой древности свидетельствует о том, что группы охотников-собирателей, населявших Урал в мезолите, жили богатой духовной жизнью. Вероятно, они имели сложные ритуалы и были способны выражать свое мировоззрение символическим путем.