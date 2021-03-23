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Самая старая деревянная статуя оказалась еще древнее
Источник материала: Tut.by
Российские и немецкие ученые пришли к выводу, что Шигирский идол — старейшая в мире деревянная статуя, найденная на Урале в 1890 году — еще древнее, чем предполагали. Об этом пишет
Работа
Долгое время специалисты вели дискуссию о возрасте статуи. В 1990-х первые приблизительные радиоуглеродные датировки показали, что идолу около 9750 лет. А затем, в 2018-м, другие исследователи выяснили, что идол еще старше — и ему порядка 11 600 лет. Три члена той же команды ученых — из Геттингенского университета (Германия), Института археологии РАН и Свердловского областного краеведческого музея (Россия) — решили повторно проанализировать результаты множественного радиоуглеродного датирования. И выводы удивили их самих: Шигирский идол оказался еще старше.
Возраст дерева, из которого он сделан, составляет около 12 250 лет. То есть скульптуру вырезали в конце последнего ледникового периода — в начале голоцена, в эпоху сильных климатических изменений. «Пейзаж изменился, и искусство — узоры и фигуры животных, нарисованные в пещерах и высеченные в скалах — тоже поменялось. Возможно, это был способ помочь людям справиться со сложными изменениями среды», — объяснил руководитель исследования Томас Тербергер из Геттингенского университета.
По мнению ученых, резная статуя такой древности свидетельствует о том, что группы охотников-собирателей, населявших Урал в мезолите, жили богатой духовной жизнью. Вероятно, они имели сложные ритуалы и были способны выражать свое мировоззрение символическим путем.
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Возраст дерева, из которого изготовлена статуя, составляет около 12 250 лет.
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