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Главный хит группы Intelligency зазвучал по-белорусски. Послушайте!

23.03.2021 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Электронная группа Intelligency и ребята из шоу «СамШазам» исполнили песню August на белорусском языке в необычной аранжировке. Послушайте ее перед большим концертом популярных электронщиков в столичном Prime Hall, который пройдет уже 26 марта.

August — главный хит белорусской группы Intelligency. Год назад трек стал суперпопулярным благодаря приложению TikTok, под эту композицию танцевали Джимми Феллон и Бенедикт Камбербэтч. Послушать его можно на русском и английском языках, а теперь у композиции появился белорусскоязычный вариант. Фронтмен группы Всеволод Довбня делится:

— Мы решили сделать для белорусов версию на «мове» именно в таком виде забавного живого балаганчика, потому что впереди у нас весна, затем постковидное время, и мы никуда не денемся, нам нужно продолжать жить и развиваться, жить для неминуемой цели.

Перевод песни August сделал поэт Никита Найденов. Его авторству также принадлежит текст песни «Да відна» группы VAL, победившей год назад на отборе на «Евровидение», белорусская версия песни «Мечта» коллектива IOWA, текст к песне «Неверагоднасць» Змитера Вайтюшкевича. Никита уточняет:

— Для мяне гэта такая творчая звышзадача — каб беларускія артысты гучалі па-беларуску. А яшчэ гэта спроба рабіць нашу поп-музыку паэтычнай ці для пачатку хаця б не шаблоннай.

Intelligency — белорусская группа, исполняющая электронную музыку. Свой вышедший в декабре 2019 года альбом Renovatio, куда попал August, они сами охарактеризовали как «белорусский уличный техноблюз». Всего в коллективе четыре участника: Всеволод Довбня (вокал, гитара), Юрий Тарасевич (драм-машина, перкуссия, клавиши), Евгений Мурашко (гитара, бэк-вокал) и Михаил Станевич (бас-гитара, клавиши). Год назад группа подписала контракт с мировым гигантом Warner Music Group, а еще Intelligency успели побывать в гостях на «Вечернем Урганте» и на шоу Comedy Сlub. Уже в эту пятницу, 26 марта, коллектив даст большой концерт в столичном Prime Hall.

Концерт Intelligency

Когда: 26 марта, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 20 рублей

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Электронная группа Intelligency и ребята из шоу «СамШазам» исполнили песню August на белорусском языке в необычной аранжировке. Послушайте ее перед большим концертом...
 
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