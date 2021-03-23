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Лукашенко: у меня нет «золотого дна» — все вранье, картинки

23.03.2021 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 23 марта в ходе посещения ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» в Гатово еще раз подчеркнул, что у него нет дорогостоящей собственности, о которой сказано в фильме «Золотое дно», показанном на youtube-канале.

 

Лукашенко: у меня нет «золотого дна» — все вранье, картинки

 

«Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет «золотого дна», нет ничего — все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе — государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Общаясь с работниками предприятия, он подчеркнул, что «всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена». «Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу. Потому что первый президент этого государства, которое я вместе с вами руками этими лепил», — сказал Лукашенко.

Он напомнил о недавних памятных мероприятиях в Хатыни, подчеркнув «те трудности и ужас, с которым столкнулись люди в годы Великой Отечественной войны». «Стоишь в Хатыни и думаешь: бедные люди! В глухой этой деревушке занимались своими делами. И вдруг пришли подонки, окружили, в сарай загнали, сожгли. Вот это была катастрофа», — отметил Лукашенко.

Он обратил внимание, что в карательных операциях участвовали не только немцы, но и коллаборационисты.

 
 
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Александр Лукашенко 23 марта в ходе посещения ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» в Гатово еще раз подчеркнул, что у него нет дорогостоящей...
 
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