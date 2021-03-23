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РФ и КНР хотят созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН

23.03.2021 16:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия и Китай предлагают созвать саммит государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН в целях поддержания глобальной стабильности в условиях "усиления мировой политической турбулентности".

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Вана И, опубликованном во вторник, 23 марта, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Призываем мировые державы, в первую очередь постоянных членов Совета Безопасности ООН, укреплять взаимодоверие и выступить в авангарде защитников международного права и основанного на нем миропорядка", - подчеркивается, в частности, в заявлении, передает DW.

Документ обнародован после переговоров Сергея Лаврова и Вана И в китайском Гуйлине.

Россия давно настаивала на подобном саммите. Президент России Владимир Путин еще в 2020 году предлагал провести встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании - постоянных членов Совета Безопасности ООН и основателей организации. Эту инициативу Путин озвучил на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме.

По данным Reuters, нынешнее совместное обращение является реакцией Москвы и Пекина на политику Вашингтона. Выступая на совместной пресс-конференции с китайским коллегой, Лавров, в частности, заметил: "Мы отметили деструктивный характер намерений США, опираясь на военно-политические союзы времен холодной войны и создавая новые закрытые альянсы в том же духе, подорвать ООНоцентричную международно-правовую архитектуру".

 
 
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Россия и Китай предлагают созвать саммит государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН в целях поддержания глобальной стабильности в условиях "усиления...
 
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