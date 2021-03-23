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В Конго арестован Александр Зингман - "ключевая фигура в отношениях Беларуси и Зимбамбве"
Источник материала: Партизан
В Демократической Республике Конго арестовали Александра Зингмана, бизнесмена и предполагаемого торговца оружием, которого СМИ связывают с Александром Лукашенко.
На фото: задержание Зингмана в Лубумбаше — втором по величине городе Конго.
Об этом
По данным издания, Зингман был арестован в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом Жозефом Кабилой. Ранее СМИ сообщали о связи Зингмана со сделками с оружием в Замбии и Зимбабве, однако сам он эту информацию отрицал.
Зингман имеет двойное гражданство США и Беларуси, пишет
По информации
Первый комментарий о том, что произошло:
"Господин Зингман провел встречи с местными партнерами в городе Лубумбаши [второй по величине город Демократической Республики Конго. - Еврорадио]. В конце встречи, когда он прибыл в аэропорт и собирался отправиться в Хараре, его паспорт был забран.
Его поместили в комнату с двумя его коллегами на несколько часов - без возможности сесть, без воды, без контакта с внешним миром", - рассказали в компании AFTRADE DMCC, дилере разнообразной белорусской техники в Африке.
С чем может быть связано задержание Александра Зингмана - белорусского бизнесмена с американским паспортом?
Есть конспирологическая (и пока не подтвержденная) версия, что Зингман участвовал в переговорах с бывшим президентом Демократической Республики Конго о поставках оружия. Если это так, то ситуация для Беларуси очень неприятная.
Официальный Минск позиционирует себя как "региональный миротворец" и "донор стабильности" в Восточной Европе, одновременно обвиняя соседей в попытках организовать революцию в Беларуси.
И тут вдруг подозрение в том, что белорус, которого связывают с Лукашенко, помогает организовать государственный переворот в африканской стране...
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В Демократической Республике Конго арестовали Александра Зингмана, бизнесмена и предполагаемого торговца оружием, которого СМИ связывают с Александром...
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