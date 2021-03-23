Работать вместе: патриотические организации Беларуси подписали меморандум

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместе сохранять историческую память и укреплять народное единство считают важным представители крупнейших общественных объединений Беларуси. Они подписали в Минске меморандум о сотрудничестве, передает телеканал «МИР 24».

Члены Союза молодежи, Союза женщин, ветераны и офицеры обсудили, как сделать все возможное, чтобы не допустить героизации нацизма, сохранить взаимопонимание в белорусском обществе.

«Вспомните о тех героях, благодаря которым мы сегодня дышим и живем под мирным небом. И важно понимать, что все, что мы сегодня делаем, должно нести созидание, добро и развитие. Только тогда мы сможем вместе построить нашу любимую Беларусь», – сказал первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк.

Встреча прошла в минском храме-памятнике Всех святых, в крипте которого хранятся капсулы с землей, собранной в местах воинской славы Беларуси.