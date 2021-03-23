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Звезда "Фабрики звезд" Юлианна Караулова беременна
23.03.2021 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Юлианна Караулова шокировала поклонников: 32-летняя звезда призналась, что ждет первенца и показала округлившийся живот.
Финалистка "Фабрики звезд-5" презентовала свой новый клип на композицию "Так сильно". На протяжении всего видео звезда скрывала фигуру за нарядами оверсайз и лишь под конец раскрыла свой главный секрет.
Юлианна Караулова впервые станет мамой: эту новость звезда подтвердила и в своем блоге в Instagram, спровоцировав ажиотаж среди коллег и поклонников.
"Обалдеть, не ожидала"; "Вот это новость"; "Я в шоке, Юлианна! Рада за вас, поздравляю"; "До мурашек", - прокомментировали подписчики.
Отцом ребенка стал продюсер Андрей Черный. Звезда познакомилась с ним на "Фабрике", но не спешила заводить отношения. Лишь спустя несколько лет пара сошлась и начала жить вместе. Напомним, что таким же образом - через клип - о беременности сообщили певица
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Радостной новостью певица и экс-участница группы 5sta Family поделилась в лучших традициях многих звезд.
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