Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Юлианна Караулова шокировала поклонников: 32-летняя звезда призналась, что ждет первенца и показала округлившийся живот.

Финалистка "Фабрики звезд-5" презентовала свой новый клип на композицию "Так сильно". На протяжении всего видео звезда скрывала фигуру за нарядами оверсайз и лишь под конец раскрыла свой главный секрет.

Юлианна Караулова впервые станет мамой: эту новость звезда подтвердила и в своем блоге в Instagram, спровоцировав ажиотаж среди коллег и поклонников.

"Обалдеть, не ожидала"; "Вот это новость"; "Я в шоке, Юлианна! Рада за вас, поздравляю"; "До мурашек", - прокомментировали подписчики.

Отцом ребенка стал продюсер Андрей Черный. Звезда познакомилась с ним на "Фабрике", но не спешила заводить отношения. Лишь спустя несколько лет пара сошлась и начала жить вместе. Напомним, что таким же образом - через клип - о беременности сообщили певица Кэти Перри и солистка A’Studio Кети Топурия .

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