Итоги аукциона: за сколько были проданы участки в Беловежской пуще?

Источник материала: Onliner

Редкий человек не мечтает о домике за городом. Обычно землю под строительство загородной резиденции ищут вблизи города, но бывают и исключения, если место уж очень хорошее. Недавно на аукцион были выставлены 4 участка, расположенных в деревнях Беловежской пущи. Все варианты находились почти в часе езды от Бреста и аж в 4 часах от Минска, однако это не помешало им снискать успех среди участников аукциона и уйти с молотка по ценам гораздо выше начальных. О результатах аукциона Onliner узнал у его организатора, КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью».

В довольно крупном агрогородке Каменюки (здесь живет более тысячи человек и располагается сельсовет) продавался участок площадью 25 соток с незаконсервированным недостроем жилого дома площадью 91 «квадрат» и готовностью 5%. К участку подведены газ и электричество. Начальная цена лота составляла 11 367,70 руб., а продан он был за 25 тыс. руб., что составляет $9600 по актуальному курсу.





В деревне Абрамово, спрятавшейся посреди густого леса, выставлялись сразу два участка. Один из них (№6) площадью 17,24 сотки, тоже с недостроем (5% готовности), электричеством, но без газа, торговался от 1592,88 руб. и ушел с молотка за 30 тыс. руб., что эквивалентно $11,5 тыс.





Второй участок в Абрамово (№7а) имел площадь 24,09 сотки и никаких брошенных строений. По сетям-коммуникациям все то же самое. Надел был неправильной формы, зато граничил с лесной опушкой. Начальная цена составляла 853,54 руб., а с молотка он ушел за 27 тыс. руб., что составляет $10,4 тыс. в эквиваленте.





Последний вариант располагался в деревне Маковище, 35а. Участок площадью 17,17 сотки с газом и электричеством был выставлен на аукцион по начальной цене 978,69 руб., а ушел с молотка аж за 14 тыс. руб. То есть его цена в процессе торгов выросла в 14 раз, составив $5,4 тыс. в эквиваленте.





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