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Очередные каналы в Telegram признаны экстремистскими. Что это значит

23.03.2021 16:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Суд Железнодорожного района Гомеля признал 22 марта экстремистским телеграм-канал «Каратели Беларуси», куда задержанные осенью прошлого года работники «Белтелекома» пересылали данные о силовиках. Также суд признал экстремистским канал «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ», телеграм-группы «Чат группы Каратели» и «Я ВЫХОЖУ / МКБ», сообщает пресс-служба МВД.

В информации ведомства говорится, что сотрудники ГУБОПиК МВД установили причастность задержанных осенью прошлого года работников «Белтелекома» к пособничеству в разжигании социальной вражды и розни. Они отправляли данные о силовиках в признанный экстремистским телеграм-канал. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По версии МВД, задержанные (мужчины возрастом 35 и 24 года) хотели не только деанонимизировать силовиков, но и оказать содействие деструктивным телеграм-каналам для создания условий и побуждения к насилию, уничтожению имущества должностных лиц и так далее, включая распространение клеветнических сведений.

Какие еще ресурсы признаны экстремистскими

Ранее экстремистскими были признаны канал NEXTA-Live, NEXTA (включая логотип), LUXTA,  «Мозырь 97%», «Водители 97», «Речица для Жизни ЧАТ», «Брест: Слухи и факты», «Брест 97%». Полный список экстремистских материалов доступен на сайте Министерства информации.

Что это означает? 

Из решения суда не следует, что законом запрещено подписываться на указанные телеграм-каналы. Однако если вы отправите кому-то ссылку на канал/группу или материал оттуда, то ваше действие может быть признано как распространение экстремистской информации. МВД тоже объяснило важные моменты:

  • Отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с популярным логотипом влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч. 2 ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь).
  • В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения из списка экстремистских материалов.
  • Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, заверили в ГУБОПиК МВД. Также милиционеры продолжают собирать материалы, фиксируя факты экстремизма, по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля признал 22 марта экстремистским телеграм-канал «Каратели Беларуси», куда задержанные осенью прошлого года работники...
 
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