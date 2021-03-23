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Очередные каналы в Telegram признаны экстремистскими. Что это значит
Источник материала: Onliner
Суд Железнодорожного района Гомеля признал 22 марта экстремистским телеграм-канал «Каратели Беларуси», куда задержанные осенью прошлого года работники «Белтелекома» пересылали данные о силовиках. Также суд признал экстремистским канал «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ», телеграм-группы «Чат группы Каратели» и «Я ВЫХОЖУ / МКБ», сообщает пресс-служба МВД.
В информации ведомства говорится, что сотрудники ГУБОПиК МВД установили причастность задержанных осенью прошлого года работников «Белтелекома» к пособничеству в разжигании социальной вражды и розни. Они отправляли данные о силовиках в признанный экстремистским телеграм-канал. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По версии МВД, задержанные (мужчины возрастом 35 и 24 года) хотели не только деанонимизировать силовиков, но и оказать содействие деструктивным телеграм-каналам для создания условий и побуждения к насилию, уничтожению имущества должностных лиц и так далее, включая распространение клеветнических сведений.
Какие еще ресурсы признаны экстремистскими
Ранее экстремистскими были признаны канал NEXTA-Live, NEXTA (включая логотип), LUXTA, «Мозырь 97%», «Водители 97», «Речица для Жизни ЧАТ», «Брест: Слухи и факты», «Брест 97%». Полный список экстремистских материалов
Что это означает?
Из решения суда не следует, что законом запрещено подписываться на указанные телеграм-каналы. Однако если вы отправите кому-то ссылку на канал/группу или материал оттуда, то ваше действие может быть признано как распространение экстремистской информации. МВД тоже объяснило важные моменты:
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Суд Железнодорожного района Гомеля признал 22 марта экстремистским телеграм-канал «Каратели Беларуси», куда задержанные осенью прошлого года работники...
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