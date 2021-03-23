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Видео: минивэн подрезал Kia, вытолкнув на газон (видео)

23.03.2021 16:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума sdi48 поделился видео со своего регистратора. Он зафиксировал момент ДТП, случившегося сегодня утром в столице. Форумчанин назвал ролик лаконично — «Подрезал», хотя по факту в записи можно заметить, как один автомобиль выталкивает другой за пределы проезжей части.

Неизвестно, предшествовал ли ситуации какой-либо конфликт между участниками ДТП. Оба автомобиля двигались в крайнем левом ряду, перед светофором водитель Kia решила перестроиться правее. При этом горел зеленый. Автомобилист на минивэне определенно не хотел ее пропускать и также стал принимать правее. В итоге вытолкнул на газон. Ситуация могла закончиться трагедией: в тот момент на техническом тротуаре непосредственно у проезжей части стоял пешеход.

Судя по записи, никто не пострадал, но без повреждений машин не обошлось.

 
 
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Пользователь нашего форума sdi48 поделился видео со своего регистратора. Он зафиксировал момент ДТП, случившегося сегодня утром в столице. Форумчанин назвал ролик...
 
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