Куда сходить с ребенком на школьных каникулах? Вот десять идей, чтобы вам мало не показалось

Источник материала: Tut.by

Задаетесь вопросом, куда сходить с детьми во время школьных каникул? Не дома же сидеть! AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте симпатичные идеи для семейного отдыха: подберите что-нибудь для себя.

Посмотреть главный мультфильм в прокате



Кадр из мультфильма

Диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон» третью неделю подряд становится лидером столичного проката, поэтому назвать его главной анимацией в минских кинотеатрах — никакое не преувеличение. Действие мультика развивается в псевдоазиатском фэнтези-мире. Здесь есть и приключение с драками, и экшен-сцены, и очаровательный водяной дракон.

Сюжет строится вокруг воительницы Райи и ее верного спутника Тук-Тука. Они покидают родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона. С его помощью они хотят победить могущественного врага. Если эту анимацию вы со своими ребенком уже посмотрели, вот какие еще мультфильмы прямо сейчас идут в кино

Когда: все каникулы

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 7 рублей Купить билет

Потеряться в Музее лего



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вы же в курсе, что в Минске уже больше года работает Музей лего? Это даже не музей — целое царство легендарного конструктора. Кстати, взрослым там, возможно, понравится даже больше, чем детям, но и они обычно не против поглазеть на интересные сборки из любимых мультфильмов и самостоятельно поскладывать детальки.

Экспозицию собрала семейная пара минчан: теперь в одном месте находится более семи с половиной тысяч экспонатов, и это серьезная претензия на то, чтобы зваться самой большой частной коллекцией в мире. Если вы будете покупать билет в музей онлайн на AFISHA.TUT.BY, сможете сэкономить: дарим скидку 20%.

Когда: по будням с 12.00 до 20.00, в выходные — с 11.00 до 20.00

Где: Музей лего Las-Legas (ул. Победителей, 133а)

Сколько: со скидкой — от 15,2 рубля для взрослых и от 12 рублей для детей Купить билет со скидкой 20%

Cходить на мюзикл , который собирает аншлаги



Фото: Анжелика Грекович

Не только «Руки вверх!» анонсируют дополнительные концерты для ностальгирующей публики, но и в белорусском детском театре есть спектакль, способный собрать аншлаг и вне новогоднего сезона. Уже в эту субботу создатели мюзикла-сказки «Динь-дон, я ваша мама!» будут играть для зрителей дважды: на 12.00 остались только дальние ряды, а вот на дополнительный показ в 16.00 еще можно найти места поближе к сцене.

Почему белорусские мамы и папы выбирают именно этот спектакль? Во-первых, мюзикл создан по мотивам советской киносказки «Мама». Во-вторых, его можно смотреть в любом возрасте, он подходит и для первого похода в театр (это в своих отзывах отмечают многие зрители). В-третьих, здесь крутой актерский состав. Если в фильме «Мама» роли Волка и Козы сыграли секс-символы своего поколения — Михаил Боярский и Людмила Гурченко, то в спектакле на смену экстравагантному Боярскому пришел не менее харизматичный Сергей Чекерес , а Веронике Пляшкевич досталась роль, в которой блистала Гурченко. Белорусские дети уже не увидят Веронику в «Калыханке», зато на театральной сцене такая возможность по-прежнему есть.

Когда: 27 марта, 12.00 и 16.00

Где: Центральный дом офицеров (ул. Красноармейская 3)

Сколько: от 12 рублей (детям до пяти лет бесплатно, но без предоставления места в зале) Купить билет

Заглянуть в Музей кота



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А вот идея, которая понравится даже самым маленьким. В самом центре города не первый год работает Музей кота — это пространство под 200 «квадратов», где живет десяток пушистых питомцев, которые пока не нашли для себя «хорошие руки». Гладить их можно, брать на руки — нет, разве что если они сами захотят. Обитают коты в музейных интерьерах: кругом картины, фотографии, графика, статуэтки и сувениры.

До переезда в музей на Интернациональной почти все животные были бездомными. Теперь их подлечили, стерилизовали или кастрировали и готовы отдать будущим хозяевам бесплатно. Но за вход в музей придется заплатить: при покупке билета онлайн он будет стоить 6,40 рубля для детей и студентов или же 8 рублей — для взрослых.

Когда: все каникулы, 11.00−20.00

Где: ул. Интернациональная, 23

Сколько: 6,40 рубля для детей и школьников, 8 рублей для взрослых (с учетом скидки от AFISHA.TUT.BY) Купить билет со скидкой 20%

Побывать на антигламурном спектакле



Фото предоставлено организаторами

А вот еще одна идея отдыха для тех, кому не чужд театр. Антигламурный мюзикл «Голубой щенок» — это не просто возвращение на сцену героев популярного советского мультфильма, которому, кстати, в этом году исполняется 45 лет. Это увлекательная история, созвучная сегодняшнему дню.

Непохожий на других щенок голубого цвета живет на собачьем острове. Он очень хочет найти себе друзей, но вместо этого подвергается насмешкам и травле со стороны остальных собак. А все из-за того, что он не похож на всех. Узнать, как дальше развивались события, вы сможете, посетив спектакль «Территории мюзикла» 27 марта. Но скажем сразу: вас ждет история о коварном предательстве и настоящей дружбе, семейный скандал, вероломное похищение, конкурс красоты «Дама с собачкой» и даже пластическая операция. А еще любимые мелодии из мультфильма и новые хиты, яркие персонажи и, конечно, хеппи-энд.

Когда: 27 марта, 15.00

Где: Дворец культуры профсоюзов (пр-т Независимости, 25)

Сколько: от 10 рублей Купить билет



Фото: TAM.BY

Хотите показать ребенку, что в Беларуси хватает достопримечательностей? Тогда вам в музей «Страна мини»: работает в центре столицы уже шестой год. Это единственный музей миниатюр не только в Минске, но и на всей территории Беларуси. Экспозиция состоит из точных копий белорусских достопримечательностей с окружающим их ландшафтом. Каждый миниатюрный макет интерактивный, он погружает посетителя в атмосферу исторической эпохи. И ездить никуда не нужно!

И снова бонусы от AFISHA.TUT.BY. При покупке билета онлайн на нашем сайте вы получаете скидку 20% на посещение музея. Так, полный билет обойдется вам в 10,40 рубля вместо 13, льготный — 8 рублей вместо 10.

Когда: по будням с 13.00 до 20.00, в выходные с 11.00 до 20.00

Где: пр-т Независимости, 25

Сколько: со скидкой — от 10,40 для взрослых и от 8 рублей для детей Купить билет со скидкой 20%



Фото: puppet-minsk.com

Тех, кому уже исполнилось пять лет, а также их родителей в воскресенье зовут в Театр кукол на спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» , жанр которого определяют как «игру воображения в двух действиях». Не только малыши, но и взрослые оценят постановку. Как минимум потому, что художницей спектакля выступила Татьяна Нерсисян, а у нее проходных работ не бывает.

Однажды известная шведская писательница Астрид Линдгрен услышала рассказ своей дочери о том, что, когда девочка остается одна, к ней в комнату через окно влетает маленький веселый человечек, который прячется за картину, если входят родители. Так на свет появился «красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил». Весельчак и оптимист, Карлсон с легкостью преодолевает все «взрослые» проблемы на своем пути — и у него есть чему поучиться.

Когда: 28 марта, 11.00 и 14.00

Где: Театр кукол (ул. Энгельса, 20)

Сколько: от 10 рублей Купить билет

Поудивляться в музее «ЭКСПИРИмЕНтуС»



Фото: TAM.BY

Все еще не определились, куда сходить? Тогда дайте нам еще один шанс. «ЭКСПИРИмЕНтуС» — столичный музей экспериментальных наук, куда будет интересно сходить всей семьей. В чем его фишка? В том, что фразы «руками не трогать» вы тут точно не услышите. Если маленькому посетителю очень хочется исследовать экспонат, ему позволят это сделать. Взрослым, кстати, тоже.

Экспозиция музея занимательных наук на Тимирязева, 74а, представлена несколькими выставками: «Экспириментус» , «Организмус» , «Музей Леонардо да Винчи» . Вход на каждую — по отдельному билету, так что сперва определитесь, что вам интереснее всего. По традиции дарим скидку 20% тем, кто берет билеты на AFISHA.TUT.BY.

Когда: все каникулы, 10.00−22.00

Где: все три экспозиции — по одному адресу: ул. Тимирязева, 74а (ТРЦ Palazzo )

Сколько: со скидкой — от 6,40 рубля Купить билет

Сделать фото в попугайне



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Осенью в минуте ходьбы от станции метро «Малиновка» заработала первая в городе попугайня . На семидесяти «квадратах» здесь расселились более 300 экзотических птиц, каждую из которых при желании можно забрать домой (но не как котиков, а уже за деньги).

В столичной попугайне можно найти птиц разных мастей: от волнистиков всех цветов радуги до больших «царей» стаи — ара, обладающих самым крепким клювом на земле. Здесь же живут неразлучники, розеллы, какарики, кореллы и целое семейство певчих птиц — всего более 16 видов пернатых. Если ваш ребенок любит птиц, обязательно приходите в попугайню. И фотоаппарат не забудьте.

Когда: все каникулы, 10.00 — 21.00

Где: ул. Есенина, 6

Сколько: взрослым и детям старше восьми лет — 16 рублей, детям от трех до восьми лет — 12 рублей, детям младше трех лет, людям с инвалидностью, ветеранам ВОВ и именинникам — бесплатно

Погонять на картах



Фото предоставлено организаторами

Завершим подборку яркой идеей для тех, кому не хватает экстрима. После музеев и театров вместе с ребенком (который должен быть выше 140 сантиметров) отправляйтесь в картинг-центр, чтобы покататься с ветерком. Таких площадок в Минске хватает , но мы расскажем о самых новых, куда к тому же можно сходить со скидкой. Например, картинг-центр «F1-Картинг Веснянка» — это крытая 400-метровая асфальтированная трасса для картинга, состоящая из разгонных участков и техничных поворотов. У этой же компании есть еще один центр — «F1-Картинг Малиновка» , и он ничем не хуже.

Билеты на 10-минутный заезд в обоих картинг-клубах стоят 20 рублей. Для тех, кто покупает билеты в центры в Веснянке и Малиновке онлайн на AFISHA.TUT.BY, предусмотрена дополнительная скидка до 40%. Получается, самый бюджетный вариант посещения картинга — 12 рублей в будни и 15 — в выходные. Подробности, адреса и билеты вы точно найдете тут .