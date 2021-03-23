Задержан дипломат, вхожий к Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

В Африке задержали почетного консула Зимбабве в Беларуси и белорусского бизнесмена. Причина задержания официально не озвучена.

В аэропорту Конго полицейскими арестован почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман. Об этом стало известно итальянскому изданию Sole 24 Ore .

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Видео задержания

Вместе с Зингманом были арестованы основатель белоруской компании AFTrade DMCC, которая торгует сельхозтехникой, Олег Водчиц и итальянский бизнесмен Паоло Персико, химик, специализирующийся на производстве удобрений и сотрудничающий с AFTrade DMCC.

Представитель компании AFTrade сообщил, что Зигман прибыл в аэропорт для перелета в Хараре после переговоров с деловыми партнерами в городе Лубумбаши.

Александр Зингман — почетный консул Зимбабве в Беларуси, имеет гражданство Беларуси и США, имеет дипломатический паспорт. Вероятно, этот документ помог задержанному оставить телефон, после чего он сумел сообщить о своем аресте.

По данным БЕЛСАТА , компания AFTrade DMCC занимается поставками белорусской техники в Африку. Является официальным дилером на континенте заводов МАЗ и «Бобруйскагромаш».

На международных выставках AFTrade DMCC представляет интересы белорусских производителей «Амкодор», «БелАЗ», МТЗ, Гомсельмаш, Лидсельмаш и Лидагропроммаш.

«Зингман — это ключевая фигура в отношениях Беларуси и Зимбамбве. Мониторинг открытых источников показывает: именно этот человек регулярно появляется на фотографиях с белорусскими делегациями в Хараре и с африканскими партнерами — в Беларуси. В зимбабвийских СМИ его называют то «выдающимся белорусским бизнесменом», то «советником» Виктора Шеймана», — сообщал «Белсат».

Шейман и Зигман в Хараре, 2018 год, фото @ZBCNewsonline

В различных СМИ упоминается о том, что Зигман лично знаком с президентом и вице-президентом Зимбабве, Виктором Шейманом и его сыном Сергеем, а также с Александром и Виктором Лукашенко.

Зигман присутствовал при всех официальных встречах Беларуси и Зимбабве на высшем уровне, также СМИ известно о совместных поездках Зигмана с Шейманом по африканскому континенту.

По официальной версии, Беларусь с Зимбабве уже несколько лет активно заключает многомиллионные договора на поставку все той же белорусской сельсхозтехники и других товаров. При этом, как сообщает БЕЛСАТ, товарооборот между странами в 2018 году по сравнению с 2017 снизился в 4 раза. И на этом фоне значительно возрос импорт.

Также в ряде СМИ есть информация о том, что Зигман имеет отношение к торговле оружием .

Причина задержания дипломата в Конго официально пока не озвучена.