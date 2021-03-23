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Прокурор запросила для переводчицы Ольги Калацкой два года «домашней химии»

23.03.2021 16:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государственный обвинитель запросила для переводчицы Ольги Калацкой наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.

 

Прокурор запросила для переводчицы Ольги Калацкой два года «домашней химии»
Ольга Калацкая и ее адвокат. Фото: скриншот видео Радыё Свабода.

 

Калацкую обвиняют в том, что она дважды ударила по лицу ведущего СТВ Григория Азаренка и тем самым причинила ему физическую боль.

Дело Калацкой рассматривает суд Фрунзенского района Минска. Судья — Алла Скуратович, прокурор — Валерия Таратынко.

Калацкая полностью признала вину. В суде она заявила, что сожалеет о поступке, однако попросить прощения у Азаренка может только тогда, когда услышит от него, что люди в тот день действительно горевали из-за трагической смерти Романа Бондаренко. По ее мнению, во время акции протеста ведущий задавал людям вопросы о деталях биографии погибшего и тем самым хотел показать, что действия и чувства присутствовавших ненастоящие и неискренние. Обвиняемая сказала, что именно это вызвало у нее такую реакцию.

Калацкая признала, что «все же нарушила физические границы» пострадавшего, и поэтому извиняется. Азаренок принял извинения.

Телеведущий отметил в суде, что во время следствия ходатайствовал не привлекать Калацкую к ответственности и поддерживает его в суде. У него нет материальных претензий к ней, и он не ждет извинений, так как не считает себя оскорбленным.

По мнению Азаренка, в сложившейся ситуации виноваты «зарубежные телеграмм-каналы и так называемые независимые СМИ», которые этот эпизод зафиксировали и вынесли в публичное пространство. Он полагает, что жесткий приговор будет использоваться против него для нагнетания обстановки.

Государственный обвинитель выступила против прекращения уголовного дела. Во время принятия решения по делу суд рассмотрит ходатайство о примирении сторон.

Калацкая была задержана 15 января в своей минской квартире, как сообщили позже адвокату, по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Однако 19 января ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство): во время одной из акций протеста она несколько раз ударила сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка.

4 февраля в квартире ее матери прошел обыск. Калацкая живет с матерью, которой необходим уход: 10 марта ей исполнилось 90 лет.

Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык. Она также много работала с журналистами — преподавала им английский язык, делала переводы. Задержание Калацкой вызвало широкий общественный резонанс. С требованиями немедленно освободить переводчицу выступили Американский ПЕН-центр и канадская писательница Маргарет Этвуд.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный обвинитель запросила для переводчицы Ольги Калацкой наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа,...
 
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