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Турция вызвала посла РФ из-за атак на севере Сирии

23.03.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Турция вызвала посла РФ из-за атак на севере Сирии

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  • 23.03.2021, 16:08
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Турция вызвала посла РФ из-за атак на севере Сирии

Российским чиновникам указали на то, что эти нападения угрожают стабильности и безопасности.

Турция выразила российской стороне обеспокоенность по поводу нападений на северо-западную сирийскую провинцию Идлиб и зону операции турецких войск, размещенных на севере Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Встречи проходили отдельно в МИД с послом России в Анкаре Алексеем Ерговым и в штаб-квартире начальника Генерального штаба с военным атташе РФ.

Российским чиновникам указали на то, что эти нападения угрожают стабильности и безопасности в районах, определенных зоной деэскалации соответствии с соглашением между Россией и Турцией.

Между тем Соединенные Штаты решительно осудили сообщение об артиллерийских атаках режима Асада и российских авиаударах, в результате которых погибли мирные жители в западном Алеппо и Идлибе.

Сообщается об артиллерийском обстреле хирургической больницы Аль-Атареб на западе Алеппо, в результате чего погибли несколько пациентов, в том числе ребенок, и были ранены более десятка медицинских работников.

Кроме того, российские военные нанесли авиаудары в Идлибе вблизи пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией.

"Баб-эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пунктом пересечения границы в Сирии и остается эффективным в вопросе предоставления спасательной гуманитарной помощи примерно 2,4 миллиона сирийцев ежемесячно. Гражданские лица, включая гражданский медицинский персонал и учреждения, никогда не должны быть объектом военных действий. Это насилие должно прекратиться - мы повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - заявил пресс-секретарь МИД Турции.

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Российским чиновникам указали на то, что эти нападения угрожают стабильности и безопасности.
 
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