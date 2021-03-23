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Белорусский банк начал выдавать кредиты на авто под грабительские проценты

23.03.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусский банк начал выдавать кредиты на авто под грабительские проценты

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  • 23.03.2021, 15:45
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Белорусский банк начал выдавать кредиты на авто под грабительские проценты

За оформление тоже берут деньги.

Белагропромбанк возобновил прием заявок на потребительские, овердрафтные, а также автокредиты с 22 марта, пишет сайт myfin.by.

Так, потребительский кредит Юбилейный теперь выдается под 25% годовых (Ставка рефинансирования+17,25 п.п) без поручителей, если сумма не превышает 5 000 рублей на срок до 4 лет и 3 месяцев. В противном случае придется искать тех, кто готов за вас поручиться. У кредита есть отсрочка платежа по основному телу долга – первые 3 месяца идет оплата только процентов.

Под те же 25% годовых предлагается кредит на авто с максимальной суммой в 70% от стоимости автомобиля на срок до 5 или до 7 лет, в зависимости от года выпуска покупки. Кроме залога самого авто, для получения кредита понадобятся поручители.

Появился кредит на потребительские нужды под 25% годовых на срок до 3 лет. Условия тоже требуют наличие поручителя. За оформление поручительства банк с вас возьмет еще 25 рублей. Зато на сумму кредита до 2500 белорусских рублей не потребуется предоставлять справку о доходах.

Также банк возвращает овердрафтное кредитование под 20% годовых (Ставка рефинансирования+12,25 п.п.) на максимальную сумму в 5000 рублей. Он действует для тех, у кого есть зарплатная карточка банка. А если карточка относится к премиальным (Visa Gold, Platinum, Infinite), то сумма кредита может вырасти до 15 000 рублей.

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