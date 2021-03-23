ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Илон Маск заявил, что отправит ракеты на Марс до 2030 года

23.03.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Илон Маск заявил, что отправит ракеты на Марс до 2030 года

4
  • 23.03.2021, 15:43
  • 1,138
Илон Маск заявил, что отправит ракеты на Марс до 2030 года
Илон Маск

В 2023 году глава SpaceX собирается отправить человека на Луну.

SpaceX отправит ракеты Starship на Марс до 2030 года. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter 23 марта, пишет korrespondent.net.

"SpaceX отправит космические корабли на Марс задолго до 2030 года. Самый сложный рубеж – сделать Mars Base Alpha самоподдерживающейся", – отметил бизнесмен.

Как пишет Reuters, в феврале частная космическая компания привлекла около 850 миллионов долларов в виде долевого финансирования, несмотря на то, что прототип SN9 ее ракеты Starship взорвался во время приземления после испытательного запуска.

SN9 – тестовая модель тяжелой ракеты, которую SpaceX разрабатывает для перевозки людей и 100 тонн грузов в будущих миссиях на Луну и Марс.

Первый орбитальный полет запланирован на конец года. В 2023 году Маск обещал направить в полет вокруг Луны на космическом корабле Starship японского миллиардера Юсаку Маэдзава.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2023 году глава SpaceX собирается отправить человека на Луну.
 
Новости дня
Новости разные
 
Яшчэ два пратэставых Telegram-канала ўключылі ў спіс экстрэмісцкіх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by