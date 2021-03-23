Источник материала: Хартия'97

На обложке — «Погоня»: как выглядели паспорта БНР 23.03.2021, 15:38

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Люди активно обращались в Народный секретариат БНР с просьбами выдать документ гражданина белорусского государства.

Как выглядели паспорта БНР? Кто ими пользовался? Где их печатали? Сайт tut.by поискал ответы у историков.

На обложке — герб «Погоня». Внутри — 12 страниц. Вписаны данные владельца: государственная принадлежность, возраст, цвет глаз и особые приметы. Как выглядели паспорта БНР, можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее.



Паспорт гражданки БНР, который экспонируется на выставке «1918: БНР — Ідэя. Край. Дзяржава. Крок да Незалежнасці» в Национальном историческом музее. Документ хранится в фондах Гродненского историко-археологического музея

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Один из документов принадлежал гражданке БНР Кларе Заяц. Это загранпаспорт, который ей выдало консульство БНР в Берлине в 1920 году. Документ из фондов Гродненского государственного историко-археологического музея.

Паспорта и свидетельства о гражданстве БНР издавались с весны 1918 года, рассказывает польский историк Дорота Михалюк в книге «Беларуская Народная Рэспубліка 1918−1920 гг.: ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці».

«Считалось, что гражданином БНР является каждый человек, который до 1914 года проживал на территории в границах БНР и который пользовался раньше правами российского гражданина. Такие люди автоматически становились гражданами БНР. Гражданство распространялось также на военнопленных и беженцев, которые в 1915 году были эвакуированы с территории Беларуси», — отмечается в исследовании.

Белорусы обращались в Народный секретариат БНР с просьбами выдать свидетельство о месте жительства для немецких властей, чтобы потом добиться от тех разрешения на передвижение по Беларуси. Как пишет Дорота Михалюк, такие свидетельства Народный секретариат БНР выдавал в том числе жителям Вильни, Новогрудского, Волковысского, Пружанского, Лепельского, Слуцкого, Минского и даже Чериковского поветов: «Эти люди получали свидетельства, что являются белорусами с точки зрения гражданства. Так, Вацлаву Малиновскому выдали свидетельство, что он является владельцем имения Белосточек в Заблудовской волости Белостокского повета Гродненской губернии».

Книжки паспортов БНР печатались в издательстве Язепа Голевского в Берлине.

Помимо документа Клары Заяц, на выставке в Национальном историческом музее можно увидеть паспорта членов Рады БНР Язепа Воронки и Константина Езовитова.

— Эти паспорта — главный сохранившийся элемент того времени, который свидетельствует о белорусской государственности. Конечно, есть и другие документы, уставные грамоты и прочее, но паспорт — это документ гражданина, — объясняет историк Игорь Мельников. — В разных архивах мне встречалось около десятка паспортов БНР. В основном это дипломатические документы, которые выдавались в консульствах БНР в Ревеле (Таллине), Ковно, Риге, Одессе, Берлине,

В архиве Игоря Мельникова есть изображения паспорта БНР, выданного еврею Хаиму Бялику.



Паспорт БНР, выданный Хаиму Бялику

Фото из архива историка Игоря Кузнецова

— Он учился в Воложинской иешиве (высшая школа, центр традиционного еврейского обучения. — Прим. TUT.BY), но жил в Украине — и пошел в Одессе в представительство БНР получать белорусский паспорт.

В документе, к слову, отмечено, что Хаим Бялик родился в Слониме Гродненской губернии, его государственная принадлежность — белорус.

— Паспорт ему нужен был, чтобы поехать в Палестину. Но он не пошел за паспортом в представительство какой-нибудь другой страны. То есть люди, которые пользовались такими паспортами, верили, что Беларусь имеет право и может быть независимой, — рассказывает Игорь Мельников.



Паспорт БНР, выданный Хаиму Бялику

Фото из архива историка Игоря Кузнецова

Игорь Мельников отмечает, что проставлялись в паспорте и визовые отметки.

— Писали, куда человек следует, ставили печать. Причем делали это именно власти или консульство БНР. Значит, такое разрешение на проезд признавалось, значит, человек пользовался этим документом.

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