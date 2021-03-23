Источник материала: Хартия'97

Handelsblatt: Россию и Китай отделяют от SWIFT 17 23.03.2021, 15:29

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Какими будут последствия?

"Из-за беспокойства по поводу ужесточения санкций Москва и Пекин планируют стать независимыми от глобальной финансовой системы. Но это сопряжено с трудностями", - пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод — inopressa.ru ).

"В то время как Китай и Россия все больше попадают под санкционное давление Запада, их правительства готовятся к отделению от глобальной системы расчетов, в которой главенствует Запад. Об этом в понедельник заявил во время визита в Китай российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия и Китай могут снизить санкционные риски, укрепляя финансовую независимость, в частности отходя от использования западных платежных систем, заявил Лавров в китайском Гуйлине. Там он встретился со своим китайским коллегой Ван И после его первой встречи с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном на выходных".

Более нельзя исключать угрозу отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"По мнению аналитиков, Россия самостоятельно не справится с отказом от доллара и SWIFT. Кремль крайне зависим от Китая", - пишет издание.

"Отключение от SWIFT банков другой страны глава российского банка ВТБ Андрей Костин уже некоторое время назад назвал в интервью Handelsblatt "финансовой атомной бомбой". Ушедший президент Дональд Трамп уже взорвал ее против Ирана: после одностороннего выхода Трампа из международного ядерного соглашения с Тегераном в 2018 году он заставил SWIFT исключить иранские банки из платежной системы. С тех пор осуществление платежных операций с Ираном едва ли возможно", - говорится в статье.

"Россия и Китай уже основали собственные компании по выпуску кредитных карт, чтобы стать независимыми от американских лидеров рынка Visa и Mastercard. Отделения от SWIFT Россия опасается с 2014 года, когда после аннексии Россией украинского полуострова Крым в Черном море против Москвы были введены и позднее ужесточены западные санкции".

Отношения между Россией и Китаем открыты и честны, в отличие от отношений с отдельными странами, "которые объединяются и следуют собственным мотивам, скрытым повесткам дня или даже заговорам", заявила в понедельник представительница китайского министерства иностранных дел.

"Кремль и вовсе называет отношения с Китаем и совместную военную кооперацию в рамках ШОС "стратегическими". Китайские государственные СМИ в преддверии визита Лаврова транслировали: "В последнее время США вели себя высокомерно и самонадеянно, одновременно открыто оказывая давление на Китай и Россию", - говорилось в националистической государственной газете Global Times", - передает Handelsblatt.

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