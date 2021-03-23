|
Финал четырёх женской Европейской лиги по баскетболу пройдёт в Молодечно
Источник материала: ОНТ
Финал четырёх женской Европейской лиги по баскетболу пройдёт в Молодечно – такое решение приняло руководство турнира.
3 апреля в полуфинале сыграют минский «Горизонт» и украинский «Прометей», а также баскетбольный клуб «Ника» из Сыктывкара и латвийская «Рига».
Финал и матч за третье место пройдут 4 апреля.
«Горизонт» и «Ника» попали в финал четырех без борьбы: их соперники не смогли сыграть из-за эпидемиологических ограничений.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финал четырёх женской Европейской лиги по баскетболу пройдёт в Молодечно – такое решение приняло руководство турнира. 3 апреля в полуфинале сыграют минский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)