Источник материала: ОНТ

Финал четырёх женской Европейской лиги по баскетболу пройдёт в Молодечно – такое решение приняло руководство турнира.

3 апреля в полуфинале сыграют минский «Горизонт» и украинский «Прометей», а также баскетбольный клуб «Ника» из Сыктывкара и латвийская «Рига».

Финал и матч за третье место пройдут 4 апреля.

«Горизонт» и «Ника» попали в финал четырех без борьбы: их соперники не смогли сыграть из-за эпидемиологических ограничений.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram