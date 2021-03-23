Четыре литовских пункта пропуска на границе с Беларусью временно прекратили оформление

Источник материала: ОНТ

В четырех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью временно приостановлено оформление. Это произошло из-за сбоя в системе передачи данных, передает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Работу прекратили пункты допуска «Мядининкай», «Лаворишкес», «Райгардас» и «Шальчининкай» («Каменный Лог», «Котловка», «Привалка» и «Бенякони» с белорусской стороны соответственно).

Как отмечается в сообщении, о возобновлении работы пунктов пропуска будет сообщено дополнительно.

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