Фильм «Противостояние» Агентства теленовостей расскажет о мужестве, справедливости и настоящей преданности Беларуси

Источник материала: ОНТ

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Август 2020 года показал белорусам, как быстро якобы мирный протест оборачивается агрессией и попытками разрушения того, что создавалось десятилетиями усилиями всего народа.

Но есть люди, для которых отстоять независимость государства и защитить каждого из нас – это работа. Наши коллеги, журналисты Агентства теленовостей, подготовили фильм о событиях августа и обещают показать их со стороны, которую ещё никто не видел.

Пока одни кричали о жажде перемен, другие выходили на улицы со щитами, чтобы защитить спокойствие и независимость страны. С агрессией толпы приходилось сталкиваться не только в столице.

Пинск, Брест, Барановичи, Жлобин – многие города были охвачены провокациями и беспорядками. В этом фильме сотрудники правоохранительных органов сами расскажут, на что приходилось идти, чтобы остановить беспредел. И объяснят, как телеграм-каналы и их зарубежные координаторы легко запутывают тех, кто называет себя «невероятными жертвами».

Фильм «Противостояние» расскажет о мужестве и справедливости, стойкости и настоящей преданности Беларуси. Смотрите в эфире сегодня вечером.

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