Маленькие ежата, закат на Марсе и гнездо колибри: фотографии того, что вы точно никогда не видели

Источник материала: ОНТ

К сожалению, некоторые явления в природе и события в жизни нам никогда не суждено увидеть. Что-то уже произошло и оставило след в истории, как взрыв на Чернобыльской АЭС, а о чем-то мы даже не задумываемся. Например, как выглядит структура камня в почках. Но нам повезло – и кто-то запечатлел это для нас. Вашему вниманию – подборка уникальных фотографий, которые покажут, какие редкости вы могли упустить.

1. Гнездо и яйца колибри в соотношении с ногтем.



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2. Только что родившиеся ежата.



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3. Камень в почке под микроскопом.



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4. Окаменевшая шкура динозавра.



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5. Конец Великой Китайской стены.



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6. Жизнь больше не будет прежней. Вот кто скрывается под маской телепузиков.



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7. Фото Чернобыльской АЭС на утро после аварии.



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8. Очень редкое природное явление – облака с асперитас.



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9. Туристы на вершине Статуи Свободы. До 1916 года можно было подниматься на специальный балкончик, расположенный на голове статуи, но после доступ туда закрыли.



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10. Закат на Марсе.



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