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Маленькие ежата, закат на Марсе и гнездо колибри: фотографии того, что вы точно никогда не видели

23.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маленькие ежата, закат на Марсе и гнездо колибри: фотографии того, что вы точно никогда не видели

К сожалению, некоторые явления в природе и события в жизни нам никогда не суждено увидеть. Что-то уже произошло и оставило след в истории, как взрыв на Чернобыльской АЭС, а о чем-то мы даже не задумываемся. Например, как выглядит структура камня в почках. Но нам повезло – и кто-то запечатлел это для нас. Вашему вниманию – подборка уникальных фотографий, которые покажут, какие редкости вы могли упустить.  

1. Гнездо и яйца колибри в соотношении с ногтем.


rgatoNacho 

2. Только что родившиеся ежата.


UmariHaruno 

3. Камень в почке под микроскопом.


beluuuuuuga 

4. Окаменевшая шкура динозавра.

Justme222222 

5. Конец Великой Китайской стены.


pretend-its-a-name-2 

6. Жизнь больше не будет прежней. Вот кто скрывается под маской телепузиков.


arjuna20 

7. Фото Чернобыльской АЭС на утро после аварии.


meme_stealing_bandit 

8. Очень редкое природное явление облака с асперитас.


naveedflix 

9. Туристы на вершине Статуи Свободы. До 1916 года можно было подниматься на специальный балкончик, расположенный на голове статуи, но после доступ туда закрыли. 


cam1xx 

10. Закат на Марсе.


avitechwriter 

 

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К сожалению, некоторые явления в природе и события в жизни нам никогда не суждено увидеть. Что-то уже произошло и оставило след в истории, как взрыв на Чернобыльской...
 
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