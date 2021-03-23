Владимир Андрейченко: Мир должен помнить страшную правду о войне

Источник материала: ОНТ

Это заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии научной конференции. Диалог посвятили исторической памяти и правде.

В овальном зале Дома правительства собрались историки, культурологи, депутаты, социологи. Многие из них – дети того самого поколения – победителей. Но оно уходит. Поэтому цель будущего – не допустить героизации нацизма.

А для этого нужно рассказывать молодому поколению о том, как было на самом деле: о великом подвиге и цене победы. Ведь современная молодёжь живёт в цифровом обществе.

Поэтому чаще всего и становится жертвой тех, кто пытается возродить идеологию и символы нацизма, оправдать геноцид.

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