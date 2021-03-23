|
Владимир Андрейченко: Мир должен помнить страшную правду о войне
Источник материала: ОНТ
Это заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии научной конференции. Диалог посвятили исторической памяти и правде.
В овальном зале Дома правительства собрались историки, культурологи, депутаты, социологи. Многие из них – дети того самого поколения – победителей. Но оно уходит. Поэтому цель будущего – не допустить героизации нацизма.
А для этого нужно рассказывать молодому поколению о том, как было на самом деле: о великом подвиге и цене победы. Ведь современная молодёжь живёт в цифровом обществе.
Поэтому чаще всего и становится жертвой тех, кто пытается возродить идеологию и символы нацизма, оправдать геноцид.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии научной конференции. Диалог посвятили исторической памяти и правде. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)