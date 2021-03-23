В России ребенок упал с 12-го этажа и выжил

Источник материала: ОНТ

В Уфе из окна многоэтажки выпал 6-летний ребенок. Он находится в тяжелом состоянии после операции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Башкирии.

Несколько Telegram-каналов опубликовали видео падения ребенка – он выпал из окна с 12-го этажа в сугроб. Инцидент произошел ночью. На ребенке была верхняя одежда. Пострадавшего доставили в больницу.

Полиция и следственные органы не сообщили подробности и причины происшествия.

ФОТО: pixabay





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