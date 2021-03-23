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В России ребенок упал с 12-го этажа и выжил

23.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России ребенок упал с 12-го этажа и выжил

В Уфе из окна многоэтажки выпал 6-летний ребенок. Он находится в тяжелом состоянии после операции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Башкирии.

Несколько Telegram-каналов опубликовали видео падения ребенка – он выпал из окна с 12-го этажа в сугроб. Инцидент произошел ночью. На ребенке была верхняя одежда. Пострадавшего доставили в больницу. 

Полиция и следственные органы не сообщили подробности и причины происшествия. 

ФОТО: pixabay

 


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В Уфе из окна многоэтажки выпал 6-летний ребенок. Он находится в тяжелом состоянии после операции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Башкирии. Несколько...
 
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