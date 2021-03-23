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МВД установило причастность двух работников «Белтелекома» к сливам личных данных милиционеров «Карателям Беларуси»

23.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД установило причастность двух работников «Белтелекома» к сливам личных данных милиционеров «Карателям Беларуси»

Работники «Белтелекома» сливали личные данные правоохранителей признанному экстремистским Telegram-каналу «Каратели Беларуси». Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Как сообщается, о задержании 35-летнего инженера электросвязи и 24-летнего специалиста по продажам стало известно еще осенью 2020 года. Тогда же в отношении мужчин были возбуждены уголовные дела.

Недавно же правоохранителями была установлена их причастность к разжигаю социальной вражды и розни. Согласно данным ГУБОПиК МВД, главной целью мужчин была не только деанонимизация сотрудников милиции, но и содействие в создании условий к применению насилия и уничтожению имущества должностных лиц госорганов, правоохранителей, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ставились задачи распространения клеветнических сведений и оглашения информации, которую клиенты предприятия желали сохранить в тайне. По данным фактам также было возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал «Каратели Беларуси» был признан экстремистским решением суда Железнодорожного района Гомеля от 22 марта. Арестованные сотрудники «Белтелекома» направляли сведения о правоохранителях в том числе и администраторам этого ресурса.

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Теги: Гомель
 
 
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Работники «Белтелекома» сливали личные данные правоохранителей признанному экстремистским Telegram-каналу «Каратели Беларуси». Об этом сообщает пресс-секретарь МВД...
 
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