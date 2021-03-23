Гороскоп на 24 марта: у Стрельцов – новые отношения, Тельцам – отдых, Весам – денежные расходы

Источник материала: ОНТ

Овны, импульсивный характер ваших действий может спровоцировать конфликт в семье или на работе. Звёзды рекомендуют вам сосредоточиться на важном.

Не стоит начинать новые дела Тельцам. Уделите время своим близким. Загородные поездки и прогулки на свежем воздухе принесут эмоциональное удовлетворение.

Близнецы, старайтесь легче относиться к неудачам. Рассчитывайте свои силы, возможности и финансовые средства. Не проявляйте суетливости. Соблюдайте правила дорожного движения.

Ракам звёзды советуют быть энергичными и целеустремлёнными. Это хорошо отразится на результатах вашей работы. Новые знакомства могут перерасти в романтические отношения.

Золотую середину во всём следует соблюдать Львам. Удачными будут усилия, направленные на повышение профессионализма. Усталость может вызвать у вас раздражительность.

Благоприятный день у Дев. Умение принимать верные решения поможет урегулировать сложные вопросы и получить одобрение руководства. Хорошее время для оздоровительных процедур.

Денежных расходов не избежать Весам. С осторожностью отнеситесь к новым идеям и предложениям, о которых вы узнаете от окружающих вас людей.

Скорпионам звёзды советуют контролировать свои эмоции. Сегодня ваша жизненная энергия позволит завершить давние дела. Отдых с друзьями создаст дополнительный душевный комфорт.

Новые события и отношения ждут Стрельцов. Мелкие недоразумения могут испортить настроение. Старайтесь не обижаться на то, что скоро для вас не будет иметь значения.

У Козерогов появится возможность посвятить день самообразованию. Посетите курсы, мастер-классы или семинары. Сегодня вы можете получить помощь, которая вам так необходима.

Водолеям следует избегать нервных перегрузок. Вас будут волновать рабочие вопросы и отношения в семье. Постарайтесь найти взаимовыгодное решение.

Рыбам звёзды советуют распоряжаться финансовыми ресурсами экономнее. Любимый человек или родители проявят стремление вас опекать.

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