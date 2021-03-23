Ивлеева рассказала, как Пугачева попала к ней на день рождения

Источник материала: ОНТ

Блогер и телеведущая из России Анастасия Ивлеева рассказала, как ей удалось пригласить Примадонну на свое 30-летие.

О дне рождении Насти Ивлеевой слышали, кажется, уже все. На вечеринке было очень много звезд, в том числе и не из близкого круга лиц телеведущей. Поздравить ее пришли Филипп Киркоров, Николай Басков, Ксения Собчак, Лолита, Максим Галкин и Алла Пугачева. Вопрос, как попала на праздник к блогеру Примадонна, волновал многих. На него звезда ответила во время пресс-завтрака .

Точного ответа телеведущая и сама не знает. Видимо, лучше спрашивать у самой Аллы Борисовны.

При этом Ивлеева лично знакома с Пугачевой. По ее словам, они познакомились во время съемок новогоднего фильма, который снимала блогер. А Максим Галкин приходил к ней на шоу – там они и подружились. На съёмках Галкин сам предложил снять часть фильма на территории их замка, где и случилась первая встреча с Примадонной.

Фото: instagram





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