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СК направил документы для экстрадиции Мотолько и других блогеров

23.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК направил документы для экстрадиции Мотолько и других блогеров

Противодействие экстремизму и другим угрозам – обсуждают сегодня в Следственном комитете Беларуси с коллегами из России. За круглым столом говорят об особенностях разведки в интернете, использовании открытых источников данных, противодействии финансовым махинациям. Особое внимание – информационной безопасности и вовлечению несовершеннолетних в экстремистские акции.

Продолжается расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, как считают белорусские правоохранители, совершали преступные деяния. Об этом журналистам  сообщил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско. 

По его словам, процедура выдачи находящихся за рубежом блогеров инициируется следователем. Затем этим занимается Генпрокуратура. Документы для их экстрадиции из-за рубежа уже направлены.  

С лета 2020 года Следственный комитет возбудил более 2 000 уголовных дел экстремисткой направленности – за массовые беспорядки, проявление социальной вражды, дестабилизацию обстановки в стране посредствам экстремистских телеграмм-каналов.

ФОТО: БЕЛТА 



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Теги: Минск
 
 
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Противодействие экстремизму и другим угрозам – обсуждают сегодня в Следственном комитете Беларуси с коллегами из России. За круглым столом говорят об...
 
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